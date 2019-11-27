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PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019
PKK'LILARIN GÖRÜNMEMEK İÇİN GİYDİĞİ KIYAFETLER ELE GEÇİRİLDİ

'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin termal kameralarda görünmemek için giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü 'ya yönelik merkez Dallıtepe köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada, kayalıklar arasına bırakılan sırt çantasında, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, roketatar fişeği, tablet bilgisayar, termal kameralarda görünmemek için kullanılan kıyafetler ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.




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