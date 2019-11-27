PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Bingöl'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin termal kameralarda görünmemek için giydikleri kıyafetler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Dallıtepe köyü kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada, kayalıklar arasına bırakılan sırt çantasında, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, roketatar fişeği, tablet bilgisayar, termal kameralarda görünmemek için kullanılan kıyafetler ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.
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