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Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir...

Arnavutluk'taki 3 depremin ardından Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets'in Türkiye hakkındaki açıklamaları akıllara geldi. Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleriyle gündem oldu. Yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla deprem kahini olarak anılan Hoogerbeets, ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Arnavutluk'taki 6,4'lük deprem sonrası Frank Hoogerbeets'in İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini söylediği sözleri akıllara geldi. İşte deprem kahini Frank Hoogerbeets'in deprem uyarıları.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:42
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Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir...

Arnavutluk'ta yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Arnavutluk sabahın ilk ışıklarıyla bir kez daha salladı. Meydana gelen 3 deprem sonrası deprem kahini olarak anılan Frank Hoogerbeets'in açıklamaları akıllara geldi.

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Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir...

Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söyledi. 5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir...

AY HAREKETLERİNE DİKKAT

Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti.

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Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir...

5.8'lik depremin son derece ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini söyledi.

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Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir...

24 Eylül'de meydana gelen gezegen hizalanmaları sebebiyle yalnızca İstanbul ve Akdeniz havzasının değil ayrıca geçtiğimiz günlerde 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Pakistan ve komşumuz İran'ın da yakın merceğe alınması gerektiğinden bahsetti.