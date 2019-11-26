Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir...

Arnavutluk'taki 3 depremin ardından Deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets'in Türkiye hakkındaki açıklamaları akıllara geldi. Türkiye'de özellikle İstanbul ve İzmir'i uyaran Frank Hoogerbeets, deprem tahminleriyle gündem oldu. Yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla deprem kahini olarak anılan Hoogerbeets, ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Arnavutluk'taki 6,4'lük deprem sonrası Frank Hoogerbeets'in İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini söylediği sözleri akıllara geldi. İşte deprem kahini Frank Hoogerbeets'in deprem uyarıları.