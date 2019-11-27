Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111" dediİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?" sorusunu yanıtladı.
"YURT İÇİNDE KAÇ PKK'LI KALDI?"
Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111" açıklamasında bulundu.
"2020'DE GİRİLMEDİK HİÇBİR ALAN KALMAYACAK"
Soylu ayrıca, "2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak."
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