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Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
MUHARREM İNCE'DEN İKİ İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Son dakika haberine göre "Külliye'ye giden CHP"li yalanı hakkında , avukatı aracılığıyla ve hakkında suç duyurusunda bulundu. İnce, Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk, Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

"Külliye'ye giden CHP"li yalanı hakkında , avukatı aracılığıyla ve hakkında suç duyurusunda bulundu. İnce, Rahmi Turan hakkında 5 kuruşluk, Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

SKANDAL OLAYLA İLGİLİ NELER YAŞANMIŞTI?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Gelen tepkiler üzerine kaynağını açıklamak zorunda kalan Turan, "İddia edilen isim Muharrem İnce, kaynağım da Talat Atilla" demişti.

İddialar kendisine sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Doğrudur" yorumunda bulunmuştu.

Rahmi Turan daha sonra hata yaptığını belirterek, özür dilemişti.

CHP'de olağanüstü MYK Toplantısının ardından açıklama yapan Faik Öztrak, "Bu operasyon saray menşeili" demişti.

Talat Atilla ise, kaynağının CHP'li bir isim olduğunu, iddiayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da doğrulattığını söylemişti.

Tüm bu gelişmelerden sonra dün açıklama yapan Muharrem İnce ise, "Saray bu işin neresinde? Kumpasın merkezi CHP Genel Merkezi" ifadelerini kullanmıştı.

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