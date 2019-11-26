TRT çalışanlarına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı
FETÖ’nün Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında örgüt üyeliği diğerleri hakkında da örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı.
FETÖ PROPAGANDASI...
Karlov'un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurt dışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasının FETÖ'nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.
SUİKAST DÜZENLEMİŞTİ
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a 19 Aralık 2016'da, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında suikast düzenlenmişti. Saldırı sonrası Andrey Karlov hayatını kaybederken, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş özel harekat polisleri ile girdiği çatışma sonrası öldürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Muharrem İnce'den iki isim hakkında suç duyurusu
- Türkiye'den "her türlü yardımı yapmaya hazırız" mesajı
- Başkan Erdoğan'dan CHP'li iki isme tepki
- Galip Tuncay Tutar hakkında karar çıktı
- "Tayyip dedemin geleceğini öğrenince..."
- Erdoğan'dan "Bozdoğan füzesi" müjdesi!
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun korku imparatorluğu
- İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular
- Ajan olduğu söylenmişti! Sır perdesi aralandı
- Erdoğan'dan TL çağrısı ve bir müjde!
- Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında suç duyurusu
- Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi! "Tam isabet sağlandı" dedi ve tarih verdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan: CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti!
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank yerli otomobil için net tarih verdi
- 4 dil bilen Fransız Anissa Laaroussi DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı
- AFAD yerli ve milli hamle PARDUS’u hayata geçiriyor
- Rum lider Nikos Anastasiadis'den Türkiye'ye küstah teklif! Türkiye’nin açıklaması Rumları çılgına çevirdi
- Son dakika: Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyen çeteye operasyon!
- Karaköy’de başörtülü kadınlara utanç verici saldırıya istenen ceza belli oldu
- NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel İzmir'de ölü bulundu
- Bitlis'te PKK'ya darbe! Delil niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! 40 şüpheli yakalandı