TRT çalışanlarına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

FETÖ’nün Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında örgüt üyeliği diğerleri hakkında da örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı.

FETÖ PROPAGANDASI...

Karlov'un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurt dışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasının FETÖ'nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

SUİKAST DÜZENLEMİŞTİ

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a 19 Aralık 2016'da, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında suikast düzenlenmişti. Saldırı sonrası Andrey Karlov hayatını kaybederken, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş özel harekat polisleri ile girdiği çatışma sonrası öldürüldü.