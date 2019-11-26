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TRT çalışanlarına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
TRT ÇALIŞANLARINA KARLOV SUİKASTI DAVASI!

’nün Rus Büyükelçi ’a yönelik soruşturmasında, cinayetin ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla TRT Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında örgüt üyeliği diğerleri hakkında da örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı.

FETÖ PROPAGANDASI...

Karlov'un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurt dışına servis edilmesi ve 1 Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasının 'nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

SUİKAST DÜZENLEMİŞTİ

Rusya Büyükelçisi 'a 19 Aralık 2016'da, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında düzenlenmişti. Saldırı sonrası Andrey Karlov hayatını kaybederken, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli saldırgan özel harekat polisleri ile girdiği çatışma sonrası öldürüldü.

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