Muharrem İnce'nin "teknede tatil yapan çete" diye bahsettiği isimler ortaya çıktı
Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yapıldığı ifade edilen "Kulliye'ye giden CHP'li" kumpasıyla karşı karşıya kalan Muharrem İnce’nin ‘teknede tatil yapan çete’ iddiası ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Muharrem İnce karşıtlığıyla bilinen çok sayıda CHP’li kurmayın, geçtiğimiz yaz Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde sık sık bir araya geldiği ortaya çıktı.
iddialara göre Tuncay Özkan, haziran ayında üç aylığına kiralanan ve kendisine tahsis edilen Marmaris'teki villada sezon boyunca defalarca konakladı. Özkan, bu dönem içerisinde, grup başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda partili kurmayıyla bir araya geldi.
KONGRE SÜRECİ PLANLANDI
24 Temmuz'da da bir iş adamının Engin Özkoç'a tahsis ettiği yat, Selimiye'ye demir attı. Burada da İnce'nin bahsettiği tekne buluşması gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP'nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. 'Tatil' buluşmalarına katıldığı iddia edilen Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Marmaris'teki etkinliklere de katıldı.
"BİRTAKIM ÇIKAR ÇETELERİ LİSTELERDE OYNAMA YAPTI"
Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Marmaris'in bir önceki dönem Belediye Başkanı Ali Acar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday gösterilmeyişini "Birtakım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı" diye tepki göstermişti. Ali Acar, CHP'den aday gösterilmesini engelleyenler arasında Tuncay Özkan'ın olduğunu söylemişti.
BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI UNUTTULAR
Tuncay Özkan "Ne Çeşme'de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurmasıdır" dedi. Özkoç da yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi. Bülent Kuşoğlu ise geçen sene hiç tatile gitmedim" açıklamasında bulundu.
ÖZTRAK'TAN TATİL AÇIKLAMASI: ZAN ALTINDA KALANLAR CEVAP VERECEK
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Öztrak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu isimleriyle ilgili, "Zan altındaki arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'ye peş peşe operasyonlar!
- Başkan Erdoğan'dan 5 üniversiteye atama!
- Kraliçe'den ''Kuruluş Osman'' tavsiyesi!
- Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı!
- Barış Pınarı Harekatı'nda binlerce tuzak imha edildi!
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emsal karar...
- Uluslararası dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
- Sözler unutuldu! İmamoğlu'ndan sonra Tunç Soyer de...
- Bakanlık duyurdu! Hepsi yok edildi
- Delil niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi
- Rum lider Nikos Anastasiadis'den Türkiye'ye küstah teklif! Türkiye’nin açıklaması Rumları çılgına çevirdi
- Son dakika: Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyen çeteye operasyon!
- Karaköy’de başörtülü kadınlara utanç verici saldırıya istenen ceza belli oldu
- NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel İzmir'de ölü bulundu
- Bitlis'te PKK'ya darbe! Delil niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe! 40 şüpheli yakalandı
- Adıyaman Besni'de otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti
- Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
- ASDEP personel alımı başvurusu başladı mı? ASDEP 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? EURO 2020 nerede yapılacak?
- Galatasaray Brugge maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
- Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?