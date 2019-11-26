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Muharrem İnce'nin "teknede tatil yapan çete" diye bahsettiği isimler ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
İŞTE İNCE'NİN TEKNEDE TATİL YAPAN ÇETE DEDİĞİ İSİMLER

Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve 'nun koltuğunu korumak için yapıldığı ifade edilen "Kulliye'ye giden 'li" kumpasıyla karşı karşıya kalan ’nin ‘teknede tatil yapan çete’ iddiası ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Muharrem İnce karşıtlığıyla bilinen çok sayıda CHP’li kurmayın, geçtiğimiz yaz ’nın İlçesi’nde sık sık bir araya geldiği ortaya çıktı.

iddialara göre , haziran ayında üç aylığına kiralanan ve kendisine tahsis edilen 'teki villada sezon boyunca defalarca konakladı. Özkan, bu dönem içerisinde, grup başkanvekilleri ile ve 'un da aralarında bulunduğu çok sayıda partili kurmayıyla bir araya geldi.

Muharrem İnce'nin teknede tatil yapan çete diye bahsettiği isimler ortaya çıktı MUHARREM İNCE'NİN "TEKNEDE TATİL YAPAN ÇETE" DİYE BAHSETTİĞİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI


KONGRE SÜRECİ PLANLANDI

24 Temmuz'da da bir iş adamının Engin Özkoç'a tahsis ettiği yat, Selimiye'ye demir attı. Burada da İnce'nin bahsettiği tekne buluşması gerçekleşti. Buluşmalarda, 'nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. 'Tatil' buluşmalarına katıldığı iddia edilen Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Marmaris'teki etkinliklere de katıldı.

Muharrem İnce: CHP içindeki çete yazın aynı teknede tatil yaptı MUHARREM İNCE: CHP İÇİNDEKİ ÇETE YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTI

"BİRTAKIM ÇIKAR ÇETELERİ LİSTELERDE OYNAMA YAPTI"

'ye yakınlığıyla bilinen Marmaris'in bir önceki dönem Belediye Başkanı , 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday gösterilmeyişini "Birtakım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı" diye tepki göstermişti. Ali Acar, CHP'den aday gösterilmesini engelleyenler arasında Tuncay Özkan'ın olduğunu söylemişti.

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BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI UNUTTULAR

Tuncay Özkan "Ne Çeşme'de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurmasıdır" dedi. Özkoç da yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi. ise geçen sene hiç tatile gitmedim" açıklamasında bulundu.

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ÖZTRAK'TAN TATİL AÇIKLAMASI: ZAN ALTINDA KALANLAR CEVAP VERECEK

CHP Sözcüsü , 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Öztrak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç, ve Bülent Kuşoğlu isimleriyle ilgili, "Zan altındaki arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.

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