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Muharrem İnce'den CHP'ye mesaj: İftiracıyı cezalandırın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE MESAJ!

Kendisine kurulan kumpas ile ilgili yeni bir açıklama yapan , "Bana iftira ve kumpas olduğu ortada. yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı..." ifadelerini kullandı.

, son günlerin en çok tartışılan konusu olan "Beştepe'ye giden 'li' iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. İnce, ''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır'' dedi.

Son dakika: Muharrem İnce Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi? sorusuna yanıt verdi |Video SON DAKİKA: MUHARREM İNCE "KILIÇDAROĞLU DOĞRUDAN BU KUMPASIN İÇİNDE Mİ?" SORUSUNA YANIT VERDİ |VİDEO

Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BULUP CEZALANDIRMALI"

''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

"ŞAŞIRMASINLAR"

O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.''

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