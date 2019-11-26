CHP ve Cumhuriyet'ten ortak algı operasyonu! Yine asılsız iddialara sarıldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2020’de yapılacak kongrede koltuğunu sağlama almak için yaptırdığı öne sürülen “Külliye’ye giden CHP’li” yalanı ortaya çıkınca parti içten içe kaynamaya başladı. Sürekli çelişkili ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu’nun yardımına yine CHP yandaşı medya yetişti ve gündem değiştirme çabasına girişti. Cumhuriyet Gazetesi CHP'nin hazırladığı temelsiz bir raporu algı yapmak için kullandı. Bugün yayımlanan haberde, raporda yer alan asılsız iddialara yer verildi. CHP’nin asılsız raporunu sayfasına taşıyan Cumhuriyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ithamlarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yayın organı Cumhuriyet gazetesinde bugün Alican Uludağ imzasıyla bir haber yayımladı. "Saray'da paralel devlet kuruldu" başlığıyla algı yapılmaya çalışıldı. Bu haberde, CHP'nin algı oluşturmak için hazırladığı "Adaletin Kara Kaplı Defteri" başlıklı bir rapordan alıntılara yer verildi.

CHP, RAPORLA ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU



SABAH'ın haberine göre, algı için hazırladığı sanılan raporda, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulduğu ve Adalet Bakanlığı ile ortak çalışacağı iddia edildiği ama asıl olanın bu olmadığı öne sürüldü.

CUMHURİYET CHP'NİN RAPORUYLA ALGI ÜRETTİ

Haberde rapordan bölümlere de yer verildi. Raporun bir bölümünde asıl görevi politika üretmek olan bu kurulların, politikadan çok, kapsamlı reform içeriği taşımayan kanun teklifleri ürettiği ifade edilerek, sanki gerçek buymuş gibi haber sunuldu.

KILIÇDAROĞLU KÖŞEYE SIKIŞINDA CHP YANDAŞI MEDYA YALAN HABERLERLE ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Külliye'ye gizlice giden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen kişinin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da bu habere 'doğrudur' diyerek karşılık verdi. Gerçek ise kısa süre içinde ortaya çıktı. Haberin tamamen asparagas olduğu anlaşıldı. Başkan Erdoğan ile Muharrem İnce sert şekilde yalanladı. Haberin kaynağı Talat Atilla ise haberi Kılıçdaroğlu'ndan onay alınarak yayımladıklarını söyledi. İnce de bu haberi yayanların CHP Genel Merkezi'ndeki çete tarafından üretildiğini belirtti. CHP içten içe yanmaya başladı. Kirli siyasi dizayn deşifre olunca panikleyen Kılıçdaroğlu, çark etti ve "Rahmi Turan'ın haberi için doğrudur" demedim dedi. CHP içindeki çetenin kim olduğu tartışılırken CHP yandaşı medya da yine yalan haberlerle gündem değiştirme çabasına girişti.