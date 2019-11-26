Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı
Kilis’te sınırı yasa dışı yollarla geçen Özbekistan ve Kazakistan uyruklu 2 kişi ile 3 çocuk askerler tarafından yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öğrenilen şüphelilerin 1'inin Irterpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile arandığı belirlendi.
Bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Merkeze bağlı İnanlı köyü Suriye sınır hattında önlem alan hudut birliği askerleri, Özbek uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A'yı Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.
KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU
Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelerin yapılan kontrollerinde, A.A'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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