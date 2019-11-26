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Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST KİLİS'TE YAKALANDI

’te sınırı yasa dışı yollarla geçen Özbekistan ve uyruklu 2 kişi ile 3 çocuk askerler tarafından yakalandı. Terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen şüphelilerin 1'inin Irterpol tarafından '' ile arandığı belirlendi.

Bir grup teröristin yasa dışı yollarla 'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattında önlem alan hudut birliği askerleri, Özbek uyruklu B.U. isimli kadın ile uyruklu A.A'yı Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU

Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelerin yapılan kontrollerinde, A.A'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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