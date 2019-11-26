Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı
Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özaydın, Öncü ve Esmez emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Özaydın, Öncü ve Esmez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özaydın, Öncü ve Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmış, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 eski belediye başkanı yakalanmıştı.
Haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle Özaydın, Öncü ve Esmez, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Uyuşturucu tacirine nefes kesen operasyon!
- İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular
- CHP ve Cumhuriyet'ten ortak algı operasyonu
- Bakan Kurum’dan "siyanür” ve "Dipsiz Göl" açıklaması
- Başkan Erdoğan açıkladı! Dünyada örnek olacak
- Türk-Arap kardeşliğini kim, neden hedef aldı?
- Kritik toplantı başladı! Gözler Ankara'da...
- Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı
- Ajan olduğu söylenmişti! Sır perdesi aralandı
- ATV’ye yönelik yalan habere dava
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 149. bölüm canlı izle! - ATV
- Galatasaray Brugge maçı radyodan dinle! GS Brugge canlı radyo yayını!
- Galatasaray Brugge maçı şifresiz veren kanallar! AZ TV, CBC Sport yayın akışı GS maçı var mı?
- Galatasaray Brugge maçı canlı izleme yolları! GS Brugge maçı şifresiz izle!
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan "siyanür satışı” ve "Dipsiz Göl" hakkında açıklama
- Dünya Meteoroloji Örgütü'den 'korkutucu' uyarı! "Anormal sıcaklıklar artacak"
- Rusya'dan terör örgütü YPG-PKK'ya flaş uyarı: "ABD'nin desteğine..."
- İstanbul’da uyuşturucu tacirine nefes kesen operasyon!
- Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında suç duyurusu
- Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi! "Tam isabet sağlandı" dedi ve tarih verdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan: CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti!
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank yerli otomobil için net tarih verdi