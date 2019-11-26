"Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir korku imparatorluğu kurdu. Kılıçdaroğlu işe, rakiplerini destekleyerek kendisini eleştirenleri partiden ihraç etmekle başladı. 37 yıllık CHP'li Genel Sekreter Önder Sav'ı görevden alan Kılıçdaroğlu, daha sonra da yerine gelen Süheyl Batum'u ihraç etti. CHP'deki ihraçlar tabii ki bu isimlerle sınırlı kalmadı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun korku imparatorluğu.

24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Koltuk sevdası olan, bireysel çıkışlarla kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur" diyen ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren parti yöneticilerini ihraç etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN GÖREVDEN ALINAN

3 KASIM 2010- ÖNDER SAV (CHP Eski Genel Sekreteri)

KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN İHRAÇ EDİLENLER

11 ARALIK 2014- SÜHEYL BATUM (CHP Eski Genel Sekreteri)

26 OCAK 2015- BİRGÜL AYMAN GÜLER (CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü

20 KASIM 2018- ÖZTÜRK YILMAZ (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili)

20 KASIM 2019- YILMAZ ATEŞ (Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı)

4 MART 2016- AYLİN NAZLIAKA- (Ankara Eski Milletvekili) (CHP PM'nin oy çokluğuyla partiye yeniden döndü)



KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN HAKKINDA İŞLEM YAPILANLAR

26 MAYIS 2017- FİKRİ SAĞLAR- (Eski Kültür Bakanı ve Parti Meclisi üyesi

28 HAZİRAN 2018- GÜRSEL EROL (Elazığ Milletvekili)

ÖNDER SAV'I GÖREVDEN ALDI, SÜHEYL BATUM'U İHRAÇ ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, partinin ikinci kişisi olarak tanımlanan CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ı görevden aldı, Önder Sav'ın yerine gelen Süheyl Batum'u partiden ihraç etti.

Kılıçdaroğlu'nun; CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'i de partiden ihraç ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, kendisine eleştiren parti yöneticileri hakkında da "kesin çıkarma" talebiyle işlem yapıyor.



KILIÇDAROĞLU; 37 YILLIK CHP'Lİ ÖNDER SAV'I GÖREVDEN ALDI

ÖNDER SAV (CHP Eski Genel Sekreteri): CHP'de; 37 yıl boyunca kesintisiz milletvekilliği yaptı. CHP Genel Sekterliği görevinde bulundu. 7 Mayıs 2010 tarihinde Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı ve Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi.

Önder Sav, 3 Kasım 2010 tarihinde yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Sav, "CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir Genel Başkan tasallutu ile yürütülüyor. Bu Genel Başkan tasallutunu CHP Parti Meclisi ile görevi devam eden MYK ile örgütleriyle, meclis grubuyla püskürtecektir. CHP kimsenin babasının malı değildir. 'Ben istediğim kuralı kafama göre uygularım' mantığına teslim olacak bir parti değildir. Bundan sonra Genel Başkan'ın bu sorumsuz, hukuk tanımaz, aşiret devletlerinde olacak anlayışının sürüp sürmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Ama, hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek de bizim görevimizdir. Genel Başkan bu davranışıyla CHP Tüzüğü'nün disiplin hükümlerini de ihlal etmiş olmaktadır" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün (3 Kasım 2010) Önder Sav'ı CHP Genel Sekreterliği görevinden aldı. CHP'de genel sekreterlik görevinde bulunan kişiler, partinin ikinci kişisi olarak tanımlanıyor.



ÖNDER SAV'IN YERİNE GELEN SÜHEYL BATUM DA İHRAÇ EDİLDİ

SÜHEYL BATUM (CHP Eski Genel Sekreteri): CHP'nin Genel Sekreteri Önder Sav, 9 Kasım 2010 tarihinde görevini Süheyl Batum'a devretti.

Batum; 3 Kasım 2014 tarihinde CHP Eskişehir Milletvekili olduğu dönemde CHP'nin son dönemde tutarsız politikaların kurbanı olmaya devam ettiğini belirterek, "Karşımızda Türkiye'nin batısı için başka, doğusu için başka ve gelişmelere göre politika üretmeye çalışan bir CHP var. Herkese göre politika geliştirerek, halk oy vermez. Bir dik duruşun, bir politikan olur. O politikana göre gelişmeleri şekillendirirsin. Herkesin gönlü olsun da oy alalım, iktidara gelelim anlayışı ile iktidara gelen bir parti görülmemiştir. Rüzgarın önünde savrulmamak gerekir" dedi.

Batum, CHP içinde geniş bir grup olarak Emine Ülker Tarhan'ın tüm açıklamalarına katıldıklarını ve Tarhan gibi düşündüklerini belirterek, "CHP'yi sarsarak kendine getirmek istiyoruz" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 11 Aralık 2014 tarihinde Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un partiden ihracına karar verdi.



GÜLER, CHP'NİN 30 MART SEÇİMLERİNDE FETÖ İLE İTTİFAK YAPTIĞINI SÖYLEDİ, İHRAÇ EDİLDİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER- (CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü): Birgül Ayman Güler, 15 Aralık 2014 tarihinde, "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" dedi.

Güler, CHP'nin HDP'yle dirsek teması içinde yürüdüğünü, bunun da önemli bir problem olduğunu söyledi.

Güler, 26 Ocak 2015 tarihinde partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Birgül Ayman Güler'in partiden ihracına karar verdi.



ÖZTÜRK, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ, PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

ÖZTÜRK YILMAZ (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili) TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, 20 Kasım 2018 tarihinde Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesi kararını aldı.

Öztürk Yılmaz'a, CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesine kesin olarak karar verildi.

Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle iki kez 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.



ATEŞ, "CHP, FETÖ'YE TESLİM OLDU" PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

YILMAZ ATEŞ (Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı) Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

Yılmaz Ateş, bir özel televizyon kanalında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosunu hatırlatarak "Terör örgütünün 2010 yılında partimize kurduğu kaset komplosuna karşı yönetim olarak dik duramadık. MHP dik durdu, Fenerbahçe dik durdu. Kendilerini tebrik ediyorum. Ama Genel Başkan yardımcısı olarak içinde yer aldığım yönetim mücadeleyi göze alamadı, terör örgütüne (FETÖ) teslim oldu" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Ateş, 20 Kasım 2019 tarihinde Ankara İl Disiplin Kurulu tarafından genel merkezin talebiyle CHP'den ihraç edildi.

NAZLIAKA, BİR MİLLETVEKİLİNİN ATATÜRK RESMİNİ İNDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ, İHRAÇ EDİLDİ

AYLİN NAZLIAKA- (Ankara Eski Milletvekili): Aylin Nazlıaka, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği"ni söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 Mart 2016 tarihinde Aylin Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar verdi. CHP Parti Meclisi (PM) 15 Eylül 2019 tarihinde Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesine oy çokluğuyla karar verdi.



FİKRİ SAĞLAR'A KINAMA CEZASI

FİKRİ SAĞLAR- (Eski Kültür Bakanı ve Parti Meclisi üyesi): Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" dedi.

Sağlar, "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı" ifadelerini kullandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Mayıs 2017 tarihinde Parti Meclisi'nin (PM) kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istenen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.



"CHP 25 İLDEN VEKİL ÇIKARAMADIK" DEDİ, KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

GÜRSEL EROL (Elazığ Milletvekili) Gürsel Erol, partisinin 25 ilden vekil çıkaramadıklarını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi.

Erol, "Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış, partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan fedakar bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi. Erol, Genel Merkez önünde oturma eylemi yapacağını açıkladı.

Gürsel Erol, 28 Haziran 2018 tarihinde Parti Meclisi toplantısında alınan kararla, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

KENAN KIRAN / SABAH