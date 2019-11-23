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Uğur Dündar'dan kendi gazetesine ve Kılıçdaroğlu'na ağır sözler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
UĞUR DÜNDAR KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ İDDİASINA SERT ÇIKTI!

Sözcü Gazetesi yazarı tarafından gündeme getirilen ve günlerdir konuşulan iftira ile ilgili gazeteci konuştu. Dündar, "Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu kaynaklı bir algı operasyonu" dedi.

Gazeteci "'ye giden 'li yalanı" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dündar, "Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu CHP kaynaklı bir algı operasyonu" dedi.

İŞTE UĞUR DÜNDAR'IN O AÇIKLAMALARI;

"Mezardan babam çıksa bana söylediği bir şeyi doğrulatmadan haber yapan bir gazeteci anlayışına asla sahip değilim. Bana bu haber geldiğinde aklıma gelen ilk şey Uğur Dündar CHP'yi kurultaya doğru yönlendiriyor diye ortaya iddialar atılabileceği oldu. İftiralarla karşı karşıya gelmek istemedim. Üstelik belgesi olmayan bir haber. Bir taraf yalanladığında çamur at izi kalsından öte gitmeyecek bir haber. Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu. Ben "Ciddi bir şekilde yanıltılıyor olabilirsin" demiştim, uyarılarda bulunmuştum. O kişi de, "Bu haber yüzde 100 doğru" dedi. Ben bunu yayınlamayarak bir kumpasın aleti olmadım. Gerçeğin ortaya çıkması için dün geceden beri uğraş veriyorum. Bu bir tezgah ve kumpas. Sayın 'nun daha iddiaları araştırmadan doğrudur demesi bence bir talihsizliktir."

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MAHMUT ÖVÜR: KEMAL BEY'İN ÖZÜR BORCU VAR
Asıl sorumluluk hissetmesi gereken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu birçok gazeteciye söylenmiş ancak bunu yazmış. Bunu neden kullandı? Önemli olan budur. Birinci hedefi bence gündemi değiştirmekti. ABD ziyareti ve Barış Pınarı Harekatı pozitif bir hava yaratmıştı. Burada bir siyaset mühendisliği var. Kemal Bey'in toplumuna bir özür borcu var.

MAHMUT ÖVÜR: OPERASYONEL MEDYA DİLİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Sözcü gazetesinin yazarı Rahmi Turan, "Külliye'ye giden CHP'li " açıklamasının ardından kaynağının da Talat Atilla olduğunu ifade etti. Sabah Gazetesi yazarı , Turan'ın kaynağını açıklamasının ardından A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesini yorumladı. Mahmut Övür, "İktidar olmayı hedefleyen ana muhalefet lideri Türkiye kamuoyunu 4-5 gündür böyle bir yalan ile meşgul ederek siyaset yapıyor. Geçmişte onlarca böyle olay yaşandı. Peki şimdi ne olacak? Siyaseten bunun sonucu ne olacak, bunun üzerine gidilmeli? Muharrem İnce'nin 'parti içerisinden bana karşı olan çeteyi biliyorum' sözlerini açığa kavuşturmalı ve bu çeteyi açıklamalı, bu işin peşini bırakmamalı..." ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ BİR YERDEN ALIP BAŞKA BİR YERLERE SAVURMAYA"

Öte yandan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekranına çıkıp Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'liyle ilgili "O ismi biliyorum" sözlerini de yorumladı ve "Kılıçdaroğlu, bu çıkışıyla son 10 yıldır yürüttüğü CHP'yi bir yerden alıp başka bir yerlere savurmaya çalıştığı bazı yapılarla ilişkili onların siyasi argümanlarını kullanan bir noktaya getiren Kemal Bey'in miadını doldurduğuna inanıyorum." dedi.

"OPERASYONEL MEDYA DİLİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hem CHP'nin hem de medyasının yalanının çökmesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Övür, "Fox TV'nin bir sunucusu var, düşmanlaştıran bir medya diline sahip... Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız. Bu yalan operasyon üzerinden bugün geldiğimiz noktada bu operasyon çok net görüldü." ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür: Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız |Video MAHMUT ÖVÜR: OPERASYONEL MEDYA DİLİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ |VİDEO
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