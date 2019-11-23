"Külliye'ye giden CHP'li" yalanına CHP yandaşı medya çanak tuttu!

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan tarafından gündeme getirilen ve günlerdir konuşulan iftira siyasetin gündemine oturdu. İftira Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından net bir şekilde yalanlanırken CHP Genel Başkanı ise "doğru ama isim açıklamam" diyerek iddiaya arka çıktı. CHP'nin ve "Külliye'ye giden CHP'li" yalanını ısrarla parlatan medyanın makyajı döküldü.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim CHP'li Muharrem İnce"dir iddiasına İnce'den yanıt geldi. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi. İnce, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gazeteci Rahmi Turan, İnce'nin açıklamalarının ardından canlı yayınına bağlandı ve özür dileyerek, hata yaptığını açıkladı. Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi.

"KAYNAK" TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM

Rahmi Turan'ın kaynak olarak açıkladığı Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Turan, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım" ifadelerini kullandı.

İŞTE YALANA ÇANAK TUTAN MEDYA

CHP'nin "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanına birçok medya organı tarafından da çanak tutuldu. Başını FOX, Haberturk, Sözcü'nün çektiği yayın organları, yaptığı manipülatif yayınlarla siyasete ve CHP'ye yön verme çabasına giriştiler.

HEP BİR AĞIZDAN AYNI YALAN

Özellikle FOX TV'nin sunucuları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi isimler CHP'nin iddialarını parlatarak algı operasyonuna alet oldular. Fatih Portakal, Twiter'dan yaptığı paylaşımda "#RahmiTuran'in bugun "saraya bir #CHP'li gitti" yazısı dikkat çekiyor. Yazılması için belirlenmiş, muhalif, duayen bir isme uçurulmuş aspar bir haber olabilir mi?Yok eğer doğru ise kim, kime oyun çekiyor? Bu durum parti dizayn ediyor denilerek #Erdogan'i da zorda bırakır." ifadeleriyle CHP'nin tiyatrosu üzerinden algı yaparak okları Başkan Erdoğan'a çevirmek istedi.

Bir yandan yalanı körükleyen algı operatörleri, diğer yandan da CHP'nin içindeki taht oyunlarını görmezden gelip Kılıçdaroğlu'na arka çıkarak olaylara "Saray kaynaklı" damgası vurmaya çalıştılar.

KÜÇÜKKAYA YİNE DEVREDE

FOX'un komplocu ismi İsmail Küçükkaya'da her zaman olduğu gibi olayların merkezindeydi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nu canlı yayına çıkartarak "Külliye'ye giden ismi" sordu. Kılıçdaroğlu da "biliyorum ama söylemiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun isim verememesi, iddiaların odağındaki isim olan İnce'nin "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" demesi olayın bir CHP ve medya tiyatrosundan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

OPERASYONUN BAŞINI SÖZCÜ ÇEKİYOR

CHP içinde siyaseti dizayn etme operasyonunun başını yine CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü çekti. Sürekli kaynağı belli olmayan manipülatif haberlerle gündem oluşturmaya çalışan Sözcü'nün bir köşe yazısı aracılığıyla soyunduğu siyaseti dizayn çabası elinde patladı.

"OPERASYON GAZETECİLİĞİ YAPIYORLAR"

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Turan'ın kaynağını açıklamasının ardından A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesini yorumladı. Mahmut Övür, "İktidar olmayı hedefleyen ana muhalefet lideri Türkiye kamuoyunu 4-5 gündür böyle bir yalan ile meşgul ederek siyaset yapıyor. Geçmişte onlarca böyle olay yaşandı. Peki şimdi ne olacak? Siyaseten bunun sonucu ne olacak, bunun üzerine gidilmeli? Muharrem İnce'nin 'parti içerisinden bana karşı olan çeteyi biliyorum' sözlerini açığa kavuşturmalı ve bu çeteyi açıklamalı, bu işin peşini bırakmamalı..." ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ BİR YERDEN ALIP BAŞKA BİR YERLERE SAVURMAYA"

Öte yandan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV ekranına çıkıp Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'liyle ilgili "O ismi biliyorum" sözlerini de yorumladı ve "Kılıçdaroğlu, bu çıkışıyla son 10 yıldır yürüttüğü CHP'yi bir yerden alıp başka bir yerlere savurmaya çalıştığı bazı yapılarla ilişkili onların siyasi argümanlarını kullanan bir noktaya getiren Kemal Bey'in miadını doldurduğuna inanıyorum." dedi.

"OPERASYONEL MEDYA DİLİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hem CHP'nin hem de medyasının yalanının çökmesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Övür, "Fox TV'nin bir sunucusu var, düşmanlaştıran bir medya diline sahip... Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız. Bu yalan operasyon üzerinden bugün geldiğimiz noktada bu operasyon çok net görüldü." ifadelerini kullandı.