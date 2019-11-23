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Rabia Naz Vatan'ın babası ve kardeşinin DNA sonuçları çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
RABİA NAZ VATAN'IN BABASI VE KARDEŞİNİN DNA SONUÇLARI ÇIKTI

’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ’ın babası ve kardeşi Yaşar 'ın verdiği sonuçları ortaya çıktı.

'da yaşayan 11 yaşındaki vlerinin önünde yaralı halde bulunmuştu ve hayatını kaybetmişti. Rabia'nın sır ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclis'i harekete geçmiş ilçeye Araştırma Komisyonu gönderilmişti. Komisyonun, Giresun'un Eynesil ilçesine gideceği gün ortaya çıkan otopsi raporu kafalardaki soru işaretlerini artırmıştı.

UYUMSUZ ÇIKMIŞTI

Rabia'nın sol el tırnaklarında bir erkek 'sı saptanmış. Adli tıp uzmanları konuyu derinleştirdi. Baba 'ın şüphelendiği 13 kişiden numune almıştı. Alınan örnekler, Rabia'nın vücudundaki örneklerle karşılaştırıldı ve uyumsuz olduğu tespit edilmişti.

BABA ÖRNEK VERDİ SONUÇLAR ÇIKTI

DNA'nın aynı soy ağacından olabileceği üzerinde duran uzmanlar baba ve ağabeyden örnek almak istedi. Baba Şaban Vatan, önce bunu reddetse de kendisinden de örnek alınması için başvuru yapmıştı. Baba Şaban Vatan ve kardeş 'ın DNA sonuçları ortaya çıktı.

Rabia'nın sol eldeki bir tırnağından alınan örneklerde baba ve kardeşinin DNA'sı çıktı. DNA sonuçlarına göre bu durumun cinayet olduğu anlamına gelmediği ancak başka bir DNA çıkmaması da ortaya atılan (algı) tezlerini çürütmüş oldu.

İşte baba Şaban Vatan ve kardeş Mert Vatan'a ait DNA sonuç raporu:

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