Rabia Naz Vatan'ın babası ve kardeşinin DNA sonuçları çıktı

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve kardeşi Yaşar Mert Vatan'ın verdiği DNA sonuçları ortaya çıktı.

Giresun'da yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan vlerinin önünde yaralı halde bulunmuştu ve hayatını kaybetmişti. Rabia'nın sır ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclis'i harekete geçmiş ilçeye Araştırma Komisyonu gönderilmişti. Komisyonun, Giresun'un Eynesil ilçesine gideceği gün ortaya çıkan otopsi raporu kafalardaki soru işaretlerini artırmıştı.

UYUMSUZ ÇIKMIŞTI

Rabia'nın sol el tırnaklarında bir erkek DNA'sı saptanmış. Adli tıp uzmanları konuyu derinleştirdi. Baba Şaban Vatan'ın şüphelendiği 13 kişiden numune almıştı. Alınan örnekler, Rabia'nın vücudundaki örneklerle karşılaştırıldı ve uyumsuz olduğu tespit edilmişti.

BABA ÖRNEK VERDİ SONUÇLAR ÇIKTI

DNA'nın aynı soy ağacından olabileceği üzerinde duran uzmanlar baba ve ağabeyden örnek almak istedi. Baba Şaban Vatan, önce bunu reddetse de kendisinden de örnek alınması için başvuru yapmıştı. Baba Şaban Vatan ve kardeş Mert Vatan'ın DNA sonuçları ortaya çıktı.

Rabia'nın sol eldeki bir tırnağından alınan örneklerde baba ve kardeşinin DNA'sı çıktı. DNA sonuçlarına göre bu durumun cinayet olduğu anlamına gelmediği ancak başka bir DNA çıkmaması da ortaya atılan (algı) tezlerini çürütmüş oldu.

İşte baba Şaban Vatan ve kardeş Mert Vatan'a ait DNA sonuç raporu: