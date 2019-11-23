Rabia Naz Vatan'ın babası ve kardeşinin DNA sonuçları çıktı
Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve kardeşi Yaşar Mert Vatan'ın verdiği DNA sonuçları ortaya çıktı.
Giresun'da yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan vlerinin önünde yaralı halde bulunmuştu ve hayatını kaybetmişti. Rabia'nın sır ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclis'i harekete geçmiş ilçeye Araştırma Komisyonu gönderilmişti. Komisyonun, Giresun'un Eynesil ilçesine gideceği gün ortaya çıkan otopsi raporu kafalardaki soru işaretlerini artırmıştı.
UYUMSUZ ÇIKMIŞTI
Rabia'nın sol el tırnaklarında bir erkek DNA'sı saptanmış. Adli tıp uzmanları konuyu derinleştirdi. Baba Şaban Vatan'ın şüphelendiği 13 kişiden numune almıştı. Alınan örnekler, Rabia'nın vücudundaki örneklerle karşılaştırıldı ve uyumsuz olduğu tespit edilmişti.
BABA ÖRNEK VERDİ SONUÇLAR ÇIKTI
DNA'nın aynı soy ağacından olabileceği üzerinde duran uzmanlar baba ve ağabeyden örnek almak istedi. Baba Şaban Vatan, önce bunu reddetse de kendisinden de örnek alınması için başvuru yapmıştı. Baba Şaban Vatan ve kardeş Mert Vatan'ın DNA sonuçları ortaya çıktı.
Rabia'nın sol eldeki bir tırnağından alınan örneklerde baba ve kardeşinin DNA'sı çıktı. DNA sonuçlarına göre bu durumun cinayet olduğu anlamına gelmediği ancak başka bir DNA çıkmaması da ortaya atılan (algı) tezlerini çürütmüş oldu.
İşte baba Şaban Vatan ve kardeş Mert Vatan'a ait DNA sonuç raporu:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Beştepe'ye çıkan CHP'li" yalanının kaynağı belli oldu!
- Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
- Ömer Çelik'ten "Külliye'ye giden CHP'li" açıklaması
- Kumpas çöktü! Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
- MSB paylaştı: Teröristlere gerekli karşılık verilmiştir
- Kemal Kılıçdaroğlu neden FOX'ta o ismi biliyorum dedi?
- CHP yandaşı medya o yalana çanak tuttu!
- Talat Atilla: Haberi Kılıçdaroğlu'na doğrulattım
- Dündar'dan flaş açıklama: Bu bir kumpas...
- "Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız"
- Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm canlı izle! – ATV
- Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…
- En güzel Öğretmenler Günü mesajları! Kısa uzun anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları! (Resimli)
- Son dakika: Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği |Video
- Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
- Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce'den sert yanıt!
- Hercai 23. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 23. bölüm fragmanı izle!
- Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
- Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?
- 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?
- Hereke halısı özelliği nedir? Yerli ve milli Hereke halısı nedir?
- Hercai 22. bölüm izle! Hercai 22. bölüm tek parça kesintisiz izle! | ATV