MSB paylaştı: Teröristlere gerekli karşılık verilmiştir
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." açıklamasında bulundu.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya adresinde "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." paylaşımında bulundu.
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