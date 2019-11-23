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MSB paylaştı: Teröristlere gerekli karşılık verilmiştir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019
MSB PAYLAŞTI: TERÖRİSTLERE GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR

Son dakika haberine göre; , "Terör örgütü /’nin ’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." açıklamasında bulundu.

sosyal medya adresinde "Terör örgütü /'nin 'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." paylaşımında bulundu.

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