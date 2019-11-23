Ömer Çelik'ten "Külliye'ye giden CHP'li" açıklaması
Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin "Külliye'ye giden CHP'li" yalanına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunurken, "CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıktı." dedi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Rahmi Turan'ın yalanının ortaya çıkmasına ve tarafların bunu kabul etmesine rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Ömer Çelik A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
CHP İÇİN AHLAK SINAVI NASIL VERİLEMEZ EN NET ÖRNEĞİ
Bunu ilk gündeme getiren gazetecinin bunu doğru olmadığını kabul etmesi, hata yaptım demesi işin başka boyutu. Fakat burada CHP boyutunda bu işin nasıl algılandığı bir ahlak sınavı nasıl verilemez hikayesine dönüşmüş durumda. Şimdi burada bu iddia gündeme geldiği zaman ne dersiniz? Gazeteci bunun kaynağını açıklasın ya da gazeteci bunun belgesini koysun dersiniz.
KILIÇDAROĞLU "BEN BİLİYORUM" DEDİ
Bunu demek yerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı, "Kim gitti Külliye'ye bunu biliyorum. İsim bende ama açıklamayacağım" dedi. Şimdi olmayan bir şeyin açıklanması için de Sayın Cumhurbaşkanımızı işaret ettiler. Arkasından bu CHP Sözcüsü çıktı ve şunu söyledi: "Bu konuyu açıklama mükellefiyeti Külliye'dedir"
"AHLAK SINAVINDAN NASIL SINIFTA KALINIR BUNUN NET BİR ÖRNEĞİ"
Şimdi İletişim Başkanımız konuyu net bir şekilde yalanladı. Söz konusu gazeteci "Cumhurbaşkanı haklıdır, bir hata yaptım, bu hatayı da düzelteceğim" diye açıklama yaptı. Arkasından kaynağını ifade etti. Ama hala CHP Sözcüleri çıkmış, "Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından bize kurulan bir komplodur. Dolayısıyla oranın açıklaması lazım" diyorlar. Şimdi bir ahlak sınavı nasıl verilemez bunun net bir örneğini ortaya koyuyorlar.
"ADAYLARI BERTARAF ETMEK İÇİN"
Belli ki birileri mevcut genel başkana karşı rakip adayları bertaraf etmek için son derece düşük bir zeka düzeyiyle son derece ilkel bir komplo kurmuş. Fakat bu komplo patlamış. Bunun karşısında CHP Genel Merkezi'nin bu iddialara karşı biraz mesafeli durması gerekirken, gazetecinin kaynağını açıklamasını beklemesi gerekirken hemen bu komplodan medet umarak bunu bir yalan siyasetine dönüştürdüler ve her aşamada CHP Genel Merkezi'nin bu konudaki tutumunun ne kadar yanlış bir tutum olduğu, rakipleri bertaraf etmek için bir yalan siyasetinden nasıl medet umdukları ortaya çıkıyor.
CHP'NİN İÇİNDEN ÜRETİLEN BİR KUMPAS
Bu kadar açıklamaya rağmen, kendi genel başkanının gazetecilerin iddialarıyla yalanlanmasına rağmen herkes ardı arkasına Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir oyunun döndüğünü ifade etmesine rağmen ilgili gazeteciler bunun parçası olmaktan dolayı üzüldüğünü hata yaptığını söylemesine rağmen ve kendi kaynağını açıklamasına rağmen bunlar hala tutmuşlar Cumhurbaşkanımızı işaret ediyorlar. Net bir şey söylüyorum bakın onların iddia ettiği gibi CHP'nin içine dönük bir kumpas olmadığı tam tersine CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıkıyor.
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