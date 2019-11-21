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Son dakika: Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
MSB: BİRİ GRİ KATEGORİDE ARANAN 4 PKK’LI...

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 ’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (), 'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde etkili operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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