21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Merkel: Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya hazırım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ! MERKEL'DE MESAJ: HAZIRIZ

Başbakanı Angela , 'nin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, " ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım" dedi. Hatırlnacağı üzere Başkan , Türkiye'ye tehditlerde bulunan ülkerini uyarmış ve "Kapıları açarız" demişti.

Başbakanı Angela , 'nin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, " ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım." dedi.

Son dakika... Başkan Erdoğan AB'ye resti çekti: Gerekirse... SON DAKİKA... BAŞKAN ERDOĞAN AB'YE RESTİ ÇEKTİ: GEREKİRSE...

"HIRVATİSAN'A DESTEK VERECEĞİZ"

Merkel, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Merkel, Hırvatistan ile Almanya'nın gelecek yıl Avrupa Birliği () Konseyi Dönem Başkanlığını paylaşacağını anımsatarak, Hırvatistan'a dönem başkanlığı süresince destek vereceklerini ifade etti.

"EK YARDIMA HAZIRIZ"

Hırvatistan sınırda düzensiz göçmenlerle yaşanan sorunlara da değinen Merkel, "Almanya, dış sınırlarını korumak zorunda olan bir ülke olarak sığınmacı ve göçmenler konusunda tecrübeli ancak söz konusu Schengen Bölgesi'nin tam ortasında olan bir ülkeyse durum farklı bir boyut kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, "Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN