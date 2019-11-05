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MSB fotoğrafları paylaştı! SAS Timleri tek tek imha etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
MSB FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI! SAS TİMLERİ TEK TEK İMHA ETTİ

'nin kuzeyinde terör örgütü /'li teröristlereden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. , 'da, 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının Timleri tarafından imha edildiğini açıkladı. O anlara ait fotoğraflar da paylaşıldı.

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