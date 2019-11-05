MSB fotoğrafları paylaştı! SAS Timleri tek tek imha etti
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlereden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timleri tarafından imha edildiğini açıkladı. O anlara ait fotoğraflar da paylaşıldı.
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