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MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
TERÖRİSTLERİN ANTİ TANK MAYINI DEPOSU BULUNDU

Gelen son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde /'ye ait anti tank mayını deposu bulundu.

yapılan açıklamada, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, "/ terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulundu." bilgisi verildi.

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu MSB: PKK/YPG'YE AİT ANTİ TANK MAYINI DEPOSU BULUNDU

RUSYA İLE 6 DEVRİYE YAPILDI

Öte yandan Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

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