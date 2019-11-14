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MSB: Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
MSB: HOVSEP BEDOYAN VE BABASININ KATLEDİLDİĞİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

'ndan yapılan açıklamada, "Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanıldı.

, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı ve babasının Suriye'de öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

"BU ALÇAK TERÖR SALDIRISINI EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanıldı.


Fotoğrafta: Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan

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