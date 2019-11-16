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MSB yayınladı: Rasulayn’da terörün izleri siliniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 20:26
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MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor

Barış Pınarı Harekâtı ile terörün izleri silinirken Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

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MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor

Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan kahraman Mehmetçik, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli vatandaşlarla paylaşıyor.

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MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor

Bu kapsamda Rasulayn'da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.

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MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor

Mehmetçik, Suriyeli vatandaşların terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı.

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MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor

Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerler, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.