MSB yayınladı: Rasulayn’da terörün izleri siliniyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.11.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 20:26
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor
MSB yayınladı: Rasulayn’dan terörün izleri siliniyor