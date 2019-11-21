Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt bu sabah 06.05'te tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda etti. Büyükanıt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 25'inci Genelkurmay Başkanı'ydı. Birçok üstün hizmet madalyasına sahip olan Büyükanıt, 2006 yılında göreve başlamış, 2008 yılında ise emekliye ayrılmıştı. Yaşar Büyükanıt'ın ölüm haberi üzüntü ile karşılanırken, birçok kişi emekli Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın hayatını merakla araştırıyor. Peki, Yaşar Büyükanıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ne zaman defnedilecek? İşte detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yarım asıra yakın hizmet eden emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine yenik düşerek hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 25'inci Genelkurmay Başkanı olarak hizmet veren Yaşar Büyükanıt, göreve 28 Ağustos 2006 tarihinde atandı. Anıt 2 sene yürüttüğü görevden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrıldı. Peki, Yaşar Büyükanıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ne zaman defnedilecek? İşte detaylar...

EŞİ DE 18 KASIM'DA VEFAT ETMİŞTİ

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 18 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Yaşar Büyükanıt da eşinin cenazesine katılamamıştı.

YAŞAR BÜYÜKANIT'IN HAYATI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1940 yılında İstanbul'da doğdu.1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Büyükanıt, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra şu görevlerde bulundu:

6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı.

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI YAPTI

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulundu, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etti.

2006'DA GENELKURMAY BAŞKANI OLDU

Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunup, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrıldı.

Orgeneral Büyükanıt; TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibiydi.

NE ZAMAN TOPRAĞA VERİLECEK?

Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi ile ilgili program hazırlığı hemen başladı.

Büyükanıt'ın pazar günü toprağa verilmesi planlandı ancak kesin tarih için Genelkurmay'ın görüşü bekleniyor.