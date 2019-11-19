FETÖ'ye İzmir merkezli operasyon: 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika bilgisine göre; FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

44 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik ülke genelindeki adli birimlerce 11 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen asker şahıs şüpheliler için (993) operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi.

(16.160) asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği, (14.927)'sinin gözaltına alındığı, (5.583)'ünün tutuklandığı kaydedildi. (8.415)'inin adli kontrol kaydıyla, (879)'unun kolluk biriminden serbest bırakıldığı, (53) şüphelinin gözaltı işleminin devam ettiği belirtildi. (1.233)'ünün firari durumda bulunduğu, (6.238)'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan şüphelilere göre itirafçı oranının %42 olduğu kaydedildi.

Aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü şüphelisi oldukları, izmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen, (82)'si halen aktif çalışan muvazzaf askeri personel ile (51)'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi ve ihraç-emekli-istifa-kurum dışı nakil-söz.feshi kaydı olan askeri personelden oluşan toplam 133 şüpheli hakkındap bugün saat:01.00 itibariyle İzmir ve (44) farklı ilde eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.