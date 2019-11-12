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10 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
10 İLDE MUVAZZAF SUBAYLARA GÖZALTI!

merkezli 10 ilde operasyonda, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 muvazzaf gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () 'kripto' üyelerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

OPERASYON YAPILDI

Ekipler, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 muvazzafın yakalanması için operasyon düzenledi.

12 MUVAZZAF SUBAYA GÖZALTI

Mardin merkezli , , , , , Bingöl, Kilis, ve 'taki eş zamanlı operasyonlarda 12 asker gözaltına alındı.

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