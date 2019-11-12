10 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf gözaltında
Mardin merkezli 10 ilde operasyonda, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 muvazzaf gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' üyelerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
OPERASYON YAPILDI
Ekipler, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 muvazzafın yakalanması için operasyon düzenledi.
12 MUVAZZAF SUBAYA GÖZALTI
Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'taki eş zamanlı operasyonlarda 12 asker gözaltına alındı.
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