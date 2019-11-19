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Pakistan, Türkiye'nin başlattığı Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
TÜRKİYE BAŞLATMIŞTI! PAKİSTAN SÜRPRİZİ

Uluslararası bir harekata dönüştürülmesi için yaklaşık 1.5 yıldır çalışmalar yürütülen 'nın ilk katılımcısı, dost ve müttefik ülkelerden oldu.

Halen -2019 'na PNS Alamgir fırkateyni, bir deniz karakol uçağı, bir deniz özel kuvvet timi ile katılım sergileyen , tatbikatın tamamlanması ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının milli harekatı 'na katılacak.

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı ikinci gününde DOĞU AKDENİZ-2019 DAVET TATBİKATI İKİNCİ GÜNÜNDE

8 DOST ÜLKENİN DAHA KATILIMI BEKLENİYOR

Pakistan'ın Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılımıyla birlikte harekat fiilen uluslararası bir harekata dönüşecek. 'nin Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğini sağlamak maksadıyla 2006 yılında milli imkanlarla başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın uluslararası boyuta taşınması kapsamında Arnavutluk, , Cezayir, , , , Pakistan, Tunus ve 'ün tatbikata dahil olmaları konusunda yürütülen çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedilmişti.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı başladı TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDEKİ "DOĞU AKDENİZ-2019 DAVET TATBİKATI" BAŞLADI

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