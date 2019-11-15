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Son dakika: Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
ANKARA MERKEZLİ 29 İLDE FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberine göre; 2011 yılı 'de üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı 'de üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

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