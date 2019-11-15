Son dakika: Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
Son dakika haberine göre; 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması
- HDP'li 4 belediye başkanına terörden gözaltı!
- İstanbul'da felaket! 1'i çocuk 3 kişinin...
- Gizem aydınlatılamadı! Kafa karıştıran sorular
- ABD askerleri PKK mezarlığında
- Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı
- Ölü bulunan İngiliz ajanın mesajı dikkat çekti!
- CHP'li İmamoğlu yönetiminde çatlak!
- Düğmeye basıldı! Polis, 53 ismin peşinde
- HDP'li vekilin oğluna şok! Parmak izi bulundu
Daha Fazla Gör
- Son dakika: İzmir'de aynı aileden dört kişinin katil zanlısı tutuklandı
- HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğluna gözaltı! Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulundu
- Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
- Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı
- Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
- Son dakika: AB'den İngiltere hakkında flaş karar "İhlal süreci" başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İzlanda maçını tribünden izledi
- Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs!
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı...
- Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlar lehine flaş karar
- MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki
- Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü