13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a FETÖ üyeliğinden hapis

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
ESKİ YARGITAY ÜYESİ NE FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAPİS

FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi 'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi 'a örgüt üyeliğinden 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN