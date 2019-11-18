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FETÖ elebaşının yeğeniyle ByLock irtibatı çıkan sanık hakim karşısında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
SELMAN GÜLEN İLE İRTİBATI VARDI! ŞİMDİ HESAP ZAMANI

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve FETÖ elebaşının yeğeni ile irtibatı tespit edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

12. görülen duruşmaya tutuklu sanık G. ve avukatı katıldı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yunus Emre G, 'nün 'daki yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

Rusya'da sadece dil eğitimi aldığını ve örgüte ait evlerde kalmadığını savunan sanık, ''Bana ait olduğu öne sürülen tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Benim ile ByLock irtibatım olmadı. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

"BANA BYLOCK PROGRAMINI ADNAN Ö. YÜKLEMİŞTİ"

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen Selman Gülen ise huzurda bulunan sanık Yunus Emre G'yi tanıdığını belirterek, "Sanığı Rusya'da St. Petersburg Üniversitesinde kayıt işlemleri sırasında gördüğüm kişi olması nedeniyle tanırım. Benim ByLock listemde sadece Adnan Ö. (örgütün yapılanmasından sorumlu) vardı. Bana ByLock programını Adnan Ö. yüklemişti." diye konuştu.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

SELMAN GÜLEN İLE BYLOCK İRTİBATI TESPİT EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti de dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da FETÖ/'nin yurt dışı örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edilmişti.

İddianamede, sanık Yunus Emre G'nin, FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen tarafından kullanılan ByLock listesine ''Yunus'' diye eklendiği aktarılmıştı.

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