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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye işçilerini villasında çalıştırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
CHP'Lİ BAŞKANDAN SKANDAL! BELGELER ORTAYA ÇIKTI

'li Başkanı 'ın villasının peyzaj çalışmalarını belediye işçilerine yaptırdığı ortaya çıktı. Karalar bir süre villasında çalıştırdığı işçilerden 'nu belediyedeki işinden kovdu. Olaya ait fotoğraflar ve belgeler ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır şoför olarak çalışan , bir süre önce 'li 'ın Çukurova İlçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasında diğer arkadaşlarıyla birlikte peyzaj çalışmalarına götürüldü. Burada villanın bahçesine çiçek ve ağaçlar diken Küpelioğlu'nun kısa süre sonra işine son verildi.

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