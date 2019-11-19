CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye işçilerini villasında çalıştırdı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın villasının peyzaj çalışmalarını belediye işçilerine yaptırdığı ortaya çıktı. Karalar bir süre villasında çalıştırdığı işçilerden Can Küpelioğlu'nu belediyedeki işinden kovdu. Olaya ait fotoğraflar ve belgeler ortaya çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır şoför olarak çalışan Can Küpelioğlu, bir süre önce CHP'li Zeydan Karalar'ın Çukurova İlçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasında diğer arkadaşlarıyla birlikte peyzaj çalışmalarına götürüldü. Burada villanın bahçesine çiçek ve ağaçlar diken Küpelioğlu'nun kısa süre sonra işine son verildi.