CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e tepki!
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde desteklediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e sert eleştiri geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Onlar bizim belediye başkanlarımız gibi kendilerini ilgilendiren konularda konuşsunlar. Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" dedi.
İYİ Parti'den Millet İttifakı çatısı altında seçim propagandaası yapan ve seçim süresince destekledikleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na dikkat çeken bir tepki geldi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li Soyer ve İmamoğlu için 'kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor.' diyerek hem tepki gösterdi hem uyardı.
(Fotoğrafta İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu)
İşte Müsavat Dervişoğlu'nun dikkat çeken o açıklamaları;
"Seçilmiş belediye başkanlarını kutluyor, ama buradan bir uyarıda bulunmaktan kendimi alıkoyamıyorum.
Onlar bizim belediye başkanlarımız gibi kendilerini ilgilendiren konularda konuşsunlar. Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor.
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Bu konuştukları da zaten iktidar partisi tarafından radarla takip ediliyor, ifadeleri millet ittifakın ruhuna zarar veriyor. Bunlar söylemlerine çeki düzen versinler, kendilerini uyarıyorum; demokrasi açısından önemli bir kilit taşı olma özelliği taşıyan Kıbrıs la ilgili laf dile düştüğü gibi sarf edilmez. Biz belediye başkalarımızdan hizmet bekliyoruz. Biz, belediye başkanlarımızdan hizmet ve istihdam istiyoruz. 24 saat yaşanabilir şehir istiyoruz. Tarımın canlandırılması için hamleler istiyoruz. Biz büyükşehir belediye başkanımızdan körfezi, fuarı geri istiyoruz. İzmir'i sağlık tarım ve eğitim kenti olarak görmek istiyoruz.
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