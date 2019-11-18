Son dakika: El Bab saldırısını organize eden teröristler Kandil'den!
Suriye'nin El Bab kentinde, 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 de kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin, terör örgütü PKK'nın 'Kandil yapılanması'ndan olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın güvelik kaynaklarına dayandırarak paylaştığı habere göre Suriye'nin El Bab kentindeki saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı temin eden, Suriye'nin Münbiç bölgesi sözde genel sorumluları 'İskender' ve 'Ebu Ziyad' kod adlı teröristlerin, PKK'nın 'Kandil yapılanması' ile bağlantılı olduğu belirlendi.
TSK'nın Kandil başta olmak üzere terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik başarılı operasyonları nedeniyle buradaki teröristlerin, Suriye'nin YPG/PYD kontrolündeki bölgelerine geçtiği, istihbarat raporlarına girmişti. 'Kandil kadrosu'ndan gelen teröristlerin, YPG/PYD içinde sözde üst seviyelerde görevlendirildiği, sözde bölge sorumluluğu ve komutanlığı yaptıkları da belirlendi. Halen rejim ve Rusya'nın kontrolünde olan Münbiç bölgesindeki teröristlerin de Kandil'den geldikleri tespit edildi.
MİT VE JANDARMANIN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI
Bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasında, MİT'in koordinesinde, 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatı bölgelerindeki yerel güvenlik güçlerinin önemli görev üstlendiği belirtildi. Saldırıda kullanılan gri minibüsün, 'İskender' ve 'Ebu Ziyad' kod adlı teröristler tarafından temin edildiği belirlendikten sonra bu örgüt mensuplarının görevlendirdiği terör örgütü üyesi A.Y., MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla El Bab'da yakalanarak, cezaevine konuldu. Saldırıyı organize eden 2 teröristin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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