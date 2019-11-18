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Son dakika: El Bab saldırısını organize eden teröristler Kandil'den!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
KANLI SALDIRININ FAİLLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DETAY!

'nin kentinde, 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 de kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin, terör örgütü 'nın 'Kandil yapılanması'ndan olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın güvelik kaynaklarına dayandırarak paylaştığı habere göre 'nin kentindeki saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı temin eden, Suriye'nin bölgesi sözde genel sorumluları 'İskender' ve '' kod adlı teröristlerin, 'nın 'Kandil yapılanması' ile bağlantılı olduğu belirlendi.

'nın Kandil başta olmak üzere terör örgütünün 'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik başarılı operasyonları nedeniyle buradaki teröristlerin, Suriye'nin / kontrolündeki bölgelerine geçtiği, istihbarat raporlarına girmişti. 'Kandil kadrosu'ndan gelen teröristlerin, YPG/PYD içinde sözde üst seviyelerde görevlendirildiği, sözde bölge sorumluluğu ve komutanlığı yaptıkları da belirlendi. Halen rejim ve 'nın kontrolünde olan Münbiç bölgesindeki teröristlerin de Kandil'den geldikleri tespit edildi.

El Bab'daki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı EL BAB'DAKİ BOMBALI SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİST YAKALANDI

MİT VE JANDARMANIN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasında, 'in koordinesinde, 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatı bölgelerindeki yerel güvenlik güçlerinin önemli görev üstlendiği belirtildi. Saldırıda kullanılan gri minibüsün, 'İskender' ve 'Ebu Ziyad' kod adlı teröristler tarafından temin edildiği belirlendikten sonra bu örgüt mensuplarının görevlendirdiği terör örgütü üyesi A.Y., MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla El Bab'da yakalanarak, cezaevine konuldu. Saldırıyı organize eden 2 teröristin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

18 kişiyi katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı |Video 18 KİŞİYİ KATLEDEN TERÖRİST MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI |VİDEO

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