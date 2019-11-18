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Siirt'te PKK''ya ait drone ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
PKK''YA DÜZENLENEN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ

'in Eruh ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 4 sığınakta ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13-15 Kasım'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda barınma alanı olarak tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, , telsiz, bas-konuş aparatı, güneş paneli, 2 kilogram amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 19 tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar kontrolü şekilde imha edildi.

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