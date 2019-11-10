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Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu kavgası büyüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
EKREM İMAMOĞLU CANAN KAFTANCIOĞLU KAVGASI BÜYÜYOR

'nun partisi CHP'den gelen tayin emirlerini dinlememesi üzerine iç çatışma başladı. CHP'de eleştiri oklarının hedefi olan İmamoğlu, yazdırdığı kitabı hedef alan Canan Kaftancıoğlu'na ateş püskürdü.

'nun kitabını yazdıran ve gelen emirleri dinlemeyen 'na söylediği "Saygısız" sözü sonrası ortalık karıştı. Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu hakkında konuştu.

İMAMOĞLU: "KONUŞMASIN"

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP'nin istediği tayinleri yapmadı. Üstelik kitabını yazdırdı. Parti karıştı. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Saygısız" diye çıkıştı.

İmamoğlu ise köprüleri attı; "Konuşmasın, yanlış yapıyor." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl törenlerine gitti. Merkel'i İstanbul'a davet etti.

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