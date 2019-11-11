Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal atamaları devam ediyor. İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu ve İBB Halka İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak görevlendirildi. İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan da, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atandı.



DAİRE BAŞKANI DÜZ MEMUR OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu'nun; Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak gönderildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz'ın da, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atandığı bildirildi. Yılmaz'ın, 2014'te İBB Halkla İlişkiler Müdürü olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz



TURİZM MÜDÜRÜ ŞAN DA DÜZ MEMUR OLARAK ATANDI!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan'ın da, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atandığı öğrenildi. Şan, 1 Mart 2018 İBB Turizm Müdürlüğü'ne atandı. Bu görevi 24 Eylül 2019 tarihine kadar yürüttü.



2023 İstanbul Turizm Master Planını hazır hale getirdi. İBB'nin ilk turistik tanıtıma yönelik dergisi olan "Tourist" dergisini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlayan başta Haliç olmak üzere Boğaz ve Marmara Denizi'ndeki değişim "İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul" belgeleriyle gözler önüne serildi. Halil İbrahim Şan, yerel yönetimlerde bir ilk olma niteliğinde olan ❝İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul❞ belgeselini hazırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan



MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE DÜZ MEMUR ATANDI



İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder de, Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne "bilgisayar işletmeni" olarak atanmıştı.



24 YILDIR KÜTÜPHANELER VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ÇALIŞIYORDU



Ramazan Minder, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne Şef olarak naklen atanarak çalışmaya başladı. 1997 yılından beri Müdür Yardımcısı olarak aynı müdürlükte çalışmakta iken 11 Mart 2011 tarihinde Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü olarak atandı.



Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder'in, geçtiğimiz günlerde Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne "bilgisayar işletmeni" olarak görevlendirildiği bildirildi.

İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder



BARDAKÇI: İSTANBUL'UN EN BAŞARILI KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ, MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE BİLGİSAYARCI YAPILDI

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, İstanbul'un en başarılı kütüphane müdürü olan Ramazan Minder'in görevinden alınıp Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bilgisayarcı yapıldığını yazdı.



Bardakçı, "Görev değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde artık liyakata bakılmadığını, siyasî önemi olmayan yahut iştah kabartan yüksek bütçelere sahip bulunmayan makamların yöneticilerinin bile 'eski yönetimin adamı' olmaları gerekçesi ile her an değiştirilebileceklerini açık şekilde gösteriyor. Bu iş üstelik kanunlara, yönetmeliklere ve teamüllere bile ters şekilde yapılıyor, bir şube müdürü daha alt bir kadroya naklediliyor, yani kadrosu 'Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürü' olan Ramazan Minder, 'Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne 'bilgisayar işletmeni' olarak gönderiliyor" ifadelerini kullandı.





SULTAN ABDÜLHAMİD'İN YILDIZ SARAYI'NDAKİ ÖZEL KÜTÜPHANESİNDE YER ALAN 4 BİN 500 KİTABI KURTARDI



Ramazan Minder; Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'ndaki özel kütüphanesine ait olan ve dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Kemal Alemdaroğlu tarafından depoya kaldırılan, kolleksiyonerler tarafından satın alınan 4 bin 500 kitabın Atatürk Kitaplığı'na getirilmesini sağlamıştı.

Ramazan Minder, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden hemen sonra Hareket Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa'ya yazdığı mektubu da Atatürk Kitaplığı'na kazandırdı. Ramazan Minder'in, Medine Müdafîi Fahreddin Paşa ile Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay'ın şahsî arşivlerini satın aldığı basına yansımıştı.



Ramazan Minder'in, Atatürk Kitaplığı'nda bulunan eski Türkçe gazeteler ile yine eski Türkçe kitapları taratıp milyonlarca sayfanın görüntüsünü kitaplığın internet sitesine koyduğu ve bu kaynaklara ihtiyaç duyanların istedikleri esere ânında ve ücretsiz şekilde ulaşabilmelerini sağladığı ifade ediliyor.