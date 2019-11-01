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Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
EKREM İMAMOĞLU FRANSA'DA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Başkanı , ’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi ’li belediye başkanlarını savundu, ’yi ise Avrupa’ya şikayet etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin 'ye verdiği desteğin diyeti ödenmeye devam ediyor. Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'ya yaptığı ziyarette büyük bir skandala daha imza attı. İmamoğlu, terör örgütü PKK'ya verdikleri destekten ötürü görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu.

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet edip HDP sözcülüğü yaptı SON DAKİKA HABERİ: EKREM İMAMOĞLU FRANSA'DA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİP HDP SÖZCÜLÜĞÜ YAPTI

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ HDP'NİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

'yi Avrupa'ya şikayet eden İmamoğlu HDP'li başkanların sözcülüğünü yaptı. İmamoğlu, "Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka bir işe de yaramaz. Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez. Siyasi partiler ve seçilmiş yöneticileri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna yargı karar verir. Siyasi irade değildir. Kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkça ve hep birlikte 'Hayır' demek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu görevden alınan HDP'li isimleri ziyaret etti EKREM İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINAN HDP'Lİ İSİMLERİ ZİYARET ETTİ

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETMİŞTİ

CHP'li Başkanı , terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediyeleri ziyaret etmişti. 'da HDP'li başkanlarla buluşan İmamoğlu, İçişleri'nin haklı kararıyla ilgili skandal bir yorum yaparak "gaflet ve delalettir." ifadelerini kullanmıştı.

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Ismail Ismail

Aferin sana , ama senden cok sana oy verenlere devam edin böyle .... insanda biraz karakter olmali biraz

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cevapla 01.11.2019 14:48
Soran &#199;ıkar Soran Çıkar

Hdp, Pkk'yı savunarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde onların oylarına göz kırpıyor. Ben aslında Hadep'liyim derse şaşırmayın!

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evet0
hayır0
cevapla 01.11.2019 14:34
ALPASLAN ALPASLAN

Sen bu dünyada yoksun anlaşılan

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evet0
hayır0
cevapla 01.11.2019 14:22
ALPASLAN ALPASLAN

Bu soysuzluk kansızlık değilde ne bu belediyeler kime hizmet için var kime hizmet ediyorlar imamoğlu o zihniyetten bir farkın yok mu senin başka bir ülkeye şikayet etmek medet ummak ne anlama geliyor...YAZIKLAR OLSUN SANA...

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evet0
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cevapla 01.11.2019 14:21
Antepli Antepli

Şuna inanlarda varya ,her şeyi yalan ,duzmece,gostermece, lan birtane adam gibi yerli, milli bi şeyini gormedik bu nasil bir kişilik tir k abus g i bi lannn istanbulda buna oy verenlerin hepsinin vatan haini olmasi imkansiz.peki bunun neyine inandilar

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evet0
hayır0
cevapla 01.11.2019 14:21
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