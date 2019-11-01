Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDP’li belediye başkanlarını savundu, Türkiye’yi ise Avrupa’ya şikayet etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin CHP'ye verdiği desteğin diyeti ödenmeye devam ediyor. Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'ya yaptığı ziyarette büyük bir skandala daha imza attı. İmamoğlu, terör örgütü PKK'ya verdikleri destekten ötürü görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu.





TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ HDP'NİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI



Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden İmamoğlu HDP'li başkanların sözcülüğünü yaptı. İmamoğlu, "Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka bir işe de yaramaz. Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez. Siyasi partiler ve seçilmiş yöneticileri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna yargı karar verir. Siyasi irade değildir. Kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkça ve hep birlikte 'Hayır' demek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETMİŞTİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediyeleri ziyaret etmişti. Diyarbakır'da HDP'li başkanlarla buluşan İmamoğlu, İçişleri'nin haklı kararıyla ilgili skandal bir yorum yaparak "gaflet ve delalettir." ifadelerini kullanmıştı.