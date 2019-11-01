Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDP’li belediye başkanlarını savundu, Türkiye’yi ise Avrupa’ya şikayet etti.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin CHP'ye verdiği desteğin diyeti ödenmeye devam ediyor. Son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'ya yaptığı ziyarette büyük bir skandala daha imza attı. İmamoğlu, terör örgütü PKK'ya verdikleri destekten ötürü görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ HDP'NİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden İmamoğlu HDP'li başkanların sözcülüğünü yaptı. İmamoğlu, "Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka bir işe de yaramaz. Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez. Siyasi partiler ve seçilmiş yöneticileri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna yargı karar verir. Siyasi irade değildir. Kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkça ve hep birlikte 'Hayır' demek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.
GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETMİŞTİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediyeleri ziyaret etmişti. Diyarbakır'da HDP'li başkanlarla buluşan İmamoğlu, İçişleri'nin haklı kararıyla ilgili skandal bir yorum yaparak "gaflet ve delalettir." ifadelerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
Aferin sana , ama senden cok sana oy verenlere devam edin böyle .... insanda biraz karakter olmali birazcevapla 01.11.2019 14:48
Hdp, Pkk'yı savunarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde onların oylarına göz kırpıyor. Ben aslında Hadep'liyim derse şaşırmayın!cevapla 01.11.2019 14:34
Bu soysuzluk kansızlık değilde ne bu belediyeler kime hizmet için var kime hizmet ediyorlar imamoğlu o zihniyetten bir farkın yok mu senin başka bir ülkeye şikayet etmek medet ummak ne anlama geliyor...YAZIKLAR OLSUN SANA...cevapla 01.11.2019 14:21
Şuna inanlarda varya ,her şeyi yalan ,duzmece,gostermece, lan birtane adam gibi yerli, milli bi şeyini gormedik bu nasil bir kişilik tir k abus g i bi lannn istanbulda buna oy verenlerin hepsinin vatan haini olmasi imkansiz.peki bunun neyine inandilarcevapla 01.11.2019 14:21
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor
- Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi...
- Sözde imamın kızı elebaşını tanımadığını söyledi
- Resulayn şehidinin naaşı memleketine uğurlandı
- O ismin cezası onandı!
- YÖKDİL için hazırlıklar tamam!
- Adil Öksüz soruşturmasında önemli gelişme
- "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"
- Okullar ne zaman ara tatil yapacak?
- İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...
- HDP'li Caziye Duman gözaltına alındı
- Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen yakalandı!
- Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma: 2022 Dünya Kupası'nda...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! Genom projesi neleri kapsıyor?