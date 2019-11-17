Tunç Soyer İzmir'de vurgunu yaptı işçiler maaşsız kaldı

İzmir Seferihisar'da 2 dönem görev yapan CHP'li Tunç Soyer, milyonluk arazilere gözdikti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Seferihisar'da bir enkaz bıraktığı ortaya çıkan Soyer'e CHP'li İsmail Yetişkin de tepki gösterdi. Belediye çalışanları maaşlarını alamazken, Soyer'in Seferihisar'daki arazileri satmasına rağmen arkasında bıraktığı borç hayrete düşürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, iki dönem görev yaptığı Seferihisar'da adeta enkaz bıraktı. Belediye çalışanlarının maaşlarını aksatmasına rağmen 178 kez yurt dışına çıkan CHP'li Soyer, borç batağındaki Seferihisar Belediyesi'nin milyonluk arazilerine de göz dikti.

Göreve geldiği 2009'dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya sattı. Bu satışlara rağmen arkasında 150 milyon liralık borç bıraktı.

MAAŞ ALMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Seferihisar'da başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Başkan İsmail Yetişkin, Soyer'in bıraktığı enkaz yüzünden işçilerin maaşını ödeyemez duruma geldi. Geçtiğimiz günlerde çalışanları belediyenin kültür merkezinde toplayan Başkan Yetişkin, ağlayarak yaptığı konuşmada işçilere bu ay da maaşları ödeyemeyeceğini söyledi. Böylelikle 3 aydır maaş alamayan işçilerin 4. ayda da maaş alma umutları suya düştü.

Edindiğimiz bilgiye göre; yakın çalışma arkadaşlarına ödenemeyen maaşlarla ilgili içini döken Başkan Yetiştin, "Seferihisar'ı bu hale eski başkan Tunç Soyer getirdi. Giderayak 500 kişilik şirkette çalışan sayısını bine çıkardı. 500 kişi fazlalık var. Tek çare Soyer'in 500 kişiyi Büyükşehir Belediyesi'ne kaydırması... Yoksa işimiz çok zor" dediği öğrenildi.

SATA SATA BİTİRDİ

Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Seferisihar Belediyesi'nin sonunun böyle olacağı belliydi. Tunç Soyer zamanında da maaşlar sürekli belediyeye ait gayrimenkul satışlarıyla gerçekleşiyordu. Artık belediyenin elinde satılacak bir yer de kalmadı. Yerel seçimlerden sonra yeni başkan da, son kalan gayrimenkulleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satarak maaşları ödemişti. Bıçak kemiğe dayandı ve adım atılacak yer kalmadı" dedi.

KASAYI BOŞALTTI

CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin gayrimenkullerini piyasa değerinin altında satarak 40 milyon lira borçla aldığı belediyeyi 2 dönemin sonunda 150 milyon lira borçla devretti. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de borç batağına sürükledi. Geride kalan 7 aylık belediye başkanlığı döneminde finansman sıkıntısını aşmak için bankalara 620 milyon lira borçlandı.