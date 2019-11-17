Tunç Soyer İzmir'de vurgunu yaptı işçiler maaşsız kaldı
İzmir Seferihisar'da 2 dönem görev yapan CHP'li Tunç Soyer, milyonluk arazilere gözdikti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Seferihisar'da bir enkaz bıraktığı ortaya çıkan Soyer'e CHP'li İsmail Yetişkin de tepki gösterdi. Belediye çalışanları maaşlarını alamazken, Soyer'in Seferihisar'daki arazileri satmasına rağmen arkasında bıraktığı borç hayrete düşürdü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, iki dönem görev yaptığı Seferihisar'da adeta enkaz bıraktı. Belediye çalışanlarının maaşlarını aksatmasına rağmen 178 kez yurt dışına çıkan CHP'li Soyer, borç batağındaki Seferihisar Belediyesi'nin milyonluk arazilerine de göz dikti.
Göreve geldiği 2009'dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya sattı. Bu satışlara rağmen arkasında 150 milyon liralık borç bıraktı.
MAAŞ ALMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Seferihisar'da başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Başkan İsmail Yetişkin, Soyer'in bıraktığı enkaz yüzünden işçilerin maaşını ödeyemez duruma geldi. Geçtiğimiz günlerde çalışanları belediyenin kültür merkezinde toplayan Başkan Yetişkin, ağlayarak yaptığı konuşmada işçilere bu ay da maaşları ödeyemeyeceğini söyledi. Böylelikle 3 aydır maaş alamayan işçilerin 4. ayda da maaş alma umutları suya düştü.
Edindiğimiz bilgiye göre; yakın çalışma arkadaşlarına ödenemeyen maaşlarla ilgili içini döken Başkan Yetiştin, "Seferihisar'ı bu hale eski başkan Tunç Soyer getirdi. Giderayak 500 kişilik şirkette çalışan sayısını bine çıkardı. 500 kişi fazlalık var. Tek çare Soyer'in 500 kişiyi Büyükşehir Belediyesi'ne kaydırması... Yoksa işimiz çok zor" dediği öğrenildi.
SATA SATA BİTİRDİ
Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Seferisihar Belediyesi'nin sonunun böyle olacağı belliydi. Tunç Soyer zamanında da maaşlar sürekli belediyeye ait gayrimenkul satışlarıyla gerçekleşiyordu. Artık belediyenin elinde satılacak bir yer de kalmadı. Yerel seçimlerden sonra yeni başkan da, son kalan gayrimenkulleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satarak maaşları ödemişti. Bıçak kemiğe dayandı ve adım atılacak yer kalmadı" dedi.
KASAYI BOŞALTTI
CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin gayrimenkullerini piyasa değerinin altında satarak 40 milyon lira borçla aldığı belediyeyi 2 dönemin sonunda 150 milyon lira borçla devretti. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de borç batağına sürükledi. Geride kalan 7 aylık belediye başkanlığı döneminde finansman sıkıntısını aşmak için bankalara 620 milyon lira borçlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK'nın kalesine dönüşen ülkeden Demirtaş'a ödül
- Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da...
- Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı
- 70 gün sonra şehit düştü! Yürek sızlatan haber
- El Bab'daki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı
- Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!
- Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı!
- Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden şahıs tutuklandı
- Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Türkiye'yi böyle anlattılar
- Bakandan "kar yağışı" açıklaması
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde! 10 bin SSP'li sosyal hakkına kavuşacak
- Son dakika: Çorum'da feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölü ve yaralılar var
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan "kar yağışı " açıklaması