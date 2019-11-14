Başkan Erdoğan'dan son dakika PYD'li terörist Ferit Abdi Şahin açıklaması

ABD'de Donald Trump ile tarihi bir görüşme yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü. Uçakta gazetecilere önemli mesajlar veren Erdoğan, PYD'li terörist Ferit Abdi Şahin hakkında konuştu. Eroğan, " CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de ben yine kendilerine bugün takdim ettim. Çünkü CIA de bunun bir terörist olduğunu belgelemiş ve bu belgeleri bize de aktardılar ve biz de bunu ayrıca bugün Sayın Başkan'a aynen takdim ettik. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik." dedi.

ABD'de Trump görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu. CIA tarafından terörist Mazlum Kobani hakkında hazırlanan gizli belgeyi ABD heyetine verdiğini dile getiren Erdoğan, senatör Graham için de "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı." dedi.



"CIA SİZİN İSTİHBARAT TEŞKİLATINIZ, SİZE ONUN EVRAKINI VERİYORUZ"



Bir gazetecinin "Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?" sorusuna Erdoğan, Eğer biz terörizmle sağlıklı bir mücadele vereceksek bu konuda çok daha hassasiyet içerisinde olmamız lazım. Bugün bize yarın bir başkasına. O bakımdan bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili de belgeleri verdim. Hatta CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de ben yine kendilerine bugün takdim ettim. Çünkü CIA de bunun bir terörist olduğunu belgelemiş ve bu belgeleri bize de aktardılar ve biz de bunu ayrıca bugün Sayın Başkan'a aynen takdim ettik. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik." şeklinde yanıt verdi.

ERDOĞAN'A "MEKTUP" SORUSU



ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği belirtilen mektuba yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Tabii bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim ve özellikle de Ferhat Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım ve Ferhat Abdi Şahin denilen yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve şu anda cezaevinde olan Apo'nun da 'manevi oğlum' dediği bir teröristtir. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız tabii Amerika tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Aynı şekilde tabii bu şahıs Rusya tarafından da yine bu şekilde karşılanmıştır. Bunları anlamakta dünyadaki terörizmle mücadelede zora giriyoruz.

