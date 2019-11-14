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Başkan Erdoğan'dan son dakika PYD'li terörist Ferit Abdi Şahin açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ERDOĞAN'DAN TERÖRİST FERİT ABDİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

ABD'de Donald Trump ile tarihi bir görüşme yapan Başkan yurda döndü. Uçakta gazetecilere önemli mesajlar veren Erdoğan, PYD'li terörist hakkında konuştu. Eroğan, " CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de ben yine kendilerine bugün takdim ettim. Çünkü CIA de bunun bir terörist olduğunu belgelemiş ve bu belgeleri bize de aktardılar ve biz de bunu ayrıca bugün Sayın Başkan'a aynen takdim ettik. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik." dedi.

ABD'de Trump görüşen Başkan , Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu. CIA tarafından terörist Mazlum Kobani hakkında hazırlanan gizli belgeyi ABD heyetine verdiğini dile getiren Erdoğan, senatör Graham için de "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı." dedi.

"CIA SİZİN İSTİHBARAT TEŞKİLATINIZ, SİZE ONUN EVRAKINI VERİYORUZ"

Bir gazetecinin "Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?" sorusuna Erdoğan, Eğer biz terörizmle sağlıklı bir mücadele vereceksek bu konuda çok daha hassasiyet içerisinde olmamız lazım. Bugün bize yarın bir başkasına. O bakımdan bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili de belgeleri verdim. Hatta CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de ben yine kendilerine bugün takdim ettim. Çünkü CIA de bunun bir terörist olduğunu belgelemiş ve bu belgeleri bize de aktardılar ve biz de bunu ayrıca bugün Sayın Başkan'a aynen takdim ettik. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik." şeklinde yanıt verdi.

İşte YPG/PKK’lı terör elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kanlı geçmişi... İŞTE YPG/PKK’LI TERÖR ELEBAŞI 'MAZLUM KOBANİ' KOD ADLI FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN KANLI GEÇMİŞİ...

ERDOĞAN'A "MEKTUP" SORUSU

ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği belirtilen mektuba yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Tabii bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim ve özellikle de Ferhat Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım ve Ferhat Abdi Şahin denilen yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve şu anda cezaevinde olan Apo'nun da 'manevi oğlum' dediği bir teröristtir. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız tabii Amerika tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Aynı şekilde tabii bu şahıs Rusya tarafından da yine bu şekilde karşılanmıştır. Bunları anlamakta dünyadaki terörizmle mücadelede zora giriyoruz.

Gazeteci Hilal Kaplan Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattı GAZETECİ HİLAL KAPLAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI

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