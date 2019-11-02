PYD elebaşı 'Şahin Cilo'nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, ABD Başkanı Trump tarafından adı zikredilen ve bir kez daha gündeme gelen PKK/YPG/PYD elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

PYD elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın telefon açıp teşekkür ettiği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bize teslim edin' dediği PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sözde komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in, yıllar önce örgütün Kandil kampında azılı teröristlerden Duran Kalkan, Bahoz Erdal ve Sufi Nurettin gibi terör örgütü PKK'nın önde gelen isimleriyle bir mağarada çekilen 2 yeni fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde en üst düzeydeki teröristlerin olduğu 4 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan PYD elebaşı, örgüt içinde 'Şahin Cilo' kod adıyla da anılıyor.

TERÖRİST 'MAZLUM'UN KANLI GEÇMİŞİ

Güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve 'Şahin Cilo' ya da 'Mazlum Kobani' gibi farklı kod adları da bulunan PKK/KCK'nun Suriye lideri, örgütün üst düzey liderleri arasında yer alıyor. 1967 doğumlu olan Şahin Cilo, PKK'nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1988'de örgüte katılmış bir isim.

Öcalan'ın örgütteki sistem değişikliğine gittiği yıllarda PKK ve YPG'yi de içinde barındıran KCK yapılanmasındaki değişikliklerin görüşüldüğü toplantıların tümünde yer alan Mazlum Kobani, 2004 yılından 2009'a kadar örgütün bütün silahlı eylemlerinin en üst düzeyde sorumluluğunu yürüten 'Dr. Bahoz' kod adlı Fehman Hüseyin'in, aynı yıl Mart ayında görevini 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef El-Muhammed adlı Suriyeli teröriste devrettiği o anlarda da hazır bulunuyor. Terörist elebaşları Murat Karayılan ile Cemil Bayık'ın 'ikametgah' olarak tercih ettikleri Kandil'deki Hinere ve Belekati kamplarına yakın bir bölgede gerçekleştirilen sözde devir-teslim töreninde, beraberindeki teröristlerle alkış tuttuğu görülen Mazlum Kobani, o tarihlerde Duran Kalkan, Bahoz Erdal, Sofi Nurettin gibi PKK içinde kilit rollere sahip örgütün komuta kademesinden isimlerin de olduğu kalabalık terörist grup arasında yer alıyor. Yedisi ayakta toplam 9 teröristin yer aldığı diğer fotoğrafın ise daha eski yıllara dayandığı tahmin edilirken, söz konusu karede ağır makineli silahların olduğu terörist grup arasında önden ilk sıradaki kişi olarak göze çarpıyor.

TERÖRİSTLER ARASINDA ÖNEMLİ BİR FİGÜR

Örgüt içinde liderlik kavgasına neden olan 12 yıl önceki bu değişim, aynı zamanda PKK'daki dengeleri de derinden sarsmıştı. O süreçte PKK'nın Suriye kanadına getirilmek üzere eğitilen 'Şahin Cilo' kod adlı Mazlum Kobani'in, Suriye'ye gönderilmeden 4 yıl önce Kandil kampında jeneratörle aydınlatılan naylon brandalı mağarada KCK toplantısında çekilmiş yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Türkiye-İran-Irak sınırlarının kesiştiği üçgende yer alan ve 70'in üzerinde mağaranın yer aldığı Kandil'in doğusunda 3 bin 500 rakımlı dağın 2 bin 300 rakımında yeraltı tünellerinden geçiş yapılabilen bir mağarada çekilen fotoğrafta, kalabalık bir terörist grubunun içinde Mazlum Kobani, solunda PKK'lı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan, onun solunda 'Dr. Bahoz' kod adlı Suriyeli Fehman Hüseyin ve en solda da o tarihlerde HPG'nin başına getirilen Sofi Nurettin en ön sırada alkış tutuyor. Örgütün lojistik destek için kullandığı 12 metre boyunda zikzaklı üç kapılı basınca dirençli bu mağaranın duvarlarında ise PKK'nın eyleme başladığı ilk yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerince öldürülen teröristlerden Mahsum Korkmaz ve Haki Karer'in resimleri yer alıyor. İstihbarat kaynaklarına göre, Mazlum Kobani, söz konusu mağaradaki KCK toplantısında örgüte olan bağlılığını ve sadakatini tekrarladı.

TÜRKİYE'DE 17 KANLI SALDIRININ DOĞRUDAN TALİMATINI VEREN İSİM

Terör örgütü PKK'nın İmralı'daki lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği 'Mazlum Kobani' için Kanada hükümeti sözde 'savaşçı ödülü' vermeye hazırlanırken, 196 ülkede kırmızı bültenle aranan terörist başı Türkiye'de 17 kanlı saldırının doğrudan talimatını veren isim olarak biliniyor. O eylemler arasında 18 askerimizin şehit edildiği Aktütün Karakolu baskını da bulunuyor. Örgütün 'şahin' kanadında yer alan terörist başı, PKK/PYD'liler arasında 'Şahin Cilo' olarak da anılıyor.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ, ERDOĞAN 'BİZE TESLİM EDİN' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan telefonla görüşüp, Suriye'deki eylemleri nedeniyle teşekkür ettiği, Başkan Erdoğan'ın terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'deki elebaşını muhatap alan ülkelere seslenerek 'Bize teslim edin' dediği Cilo, Ekim 2015'ten beri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "en çok aranan teröristler listesi"nde de en üst düzeydeki teröristlerin olduğu 4 milyon lira ödülle kırmızı kategoride dokuzuncu sırada yer alıyor.

1988'de katıldığı, 1997 yılından 2010'a kadar Kandil Dağı'nı merkez olarak seçen eli kanlı terör örgütünde Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin emrini veren Kobani, başına geçtiği PYD/YPG'de saldırılarına devam ediyor.

İADE TALEPNAMESİ ABD'YE GÖNDERİLDİ

Türkiye, Mart 2011'de Suriye'de baş gösteren iç savaşın başlaması ile bölgeye geçen Mazlum Kobani'ye ilişkin geçtiğimiz günlerde çıkarılan kırmızı bültenin ardından, teröristin iadesine ilişkin girişimde bulunmuş, tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti. Suriye uyruklu terörist başının, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ABD'den iadesine yönelik iade talepnamesi yürürlüğe sokulmuştu.