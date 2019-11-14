14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a izlettirdiği video

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
İŞTE ERDOĞAN'IN TRUMP'A İZLETTİRDİĞİ VİDEO

Dün ABD Başkanı ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan , Trump'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olan ve 'de katliamlar yapan terörist Mazlum Kobani'nin gerçek yüzünü gösteren bir video izlettirdi.

ABD'de ABD Başkanı Trump ile görüşen Başkan Erdoğan yurda döndü. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan , görüşmelerde izlettirilen video ile ilgili olarak 'ın bu videodan çok etkilendiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a izlettirdiği video BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A İZLETTİRDİĞİ VİDEO

"TRUMP ÇOK ETKİLENDİ"

Başkan Erdoğan, "Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ'nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik. Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız. Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala " Kürtlere karşıymış" gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın." dedi.

"ÖZELLİKLE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DEF ETTİKTEN SONRA..."

Erdoğan, "Biz Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır. Örneğin Diyarbakır'ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü def ettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van'a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlarla bütün buraların havasını, çehresini değiştirdik. Kendilerine de söyledim; "Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına 'bunlar Kürt' diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İşte YPG/PKK’lı terör elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kanlı geçmişi... İŞTE YPG/PKK’LI TERÖR ELEBAŞI 'MAZLUM KOBANİ' KOD ADLI FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN KANLI GEÇMİŞİ...
Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok” BAŞKAN ERDOĞAN: “MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ’DEN FARKI YOK”
Terörist Ferhat Abdi Şahin Mazlum Kobani hakkındaki iade talebinin gerekçesi TERÖRİST FERHAT ABDİ ŞAHİN "MAZLUM KOBANİ" HAKKINDAKİ İADE TALEBİNİN GEREKÇESİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN