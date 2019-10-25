Twitter'dan bir skandal daha! Terörist Şahin Cilo'nun hesabını onayladılar!
Twitter yönetimi, PKK/YPG terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo'nun ( (@MazloumAbdi ) dün açtığı Twitter hesabını onaylı yaptı. Twitter daha önce de, PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tık vermişti.
Twitter yönetimi, PKK/YPG terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo'nun ( (@MazloumAbdi ) dün açtığı Twitter hesabını onaylı yaptı. Twitter daha önce de, PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tık vermişti.
TRUMP HER FIRSATTA ÖVGÜLER DİZİYOR!
Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." dedi.
Skandal bir paylaşımda bulunan Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol B��lgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!
TERÖRİSTBAŞINA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ!
Donald Trump, daha önce de Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim." demişti.
"ABD BİZE TESLİM ETMELİ"
Başkan Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize." ifadesini kullandı.
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