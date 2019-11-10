10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
10 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 6 gün önce düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerden 1'i kadın 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde 4 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 10'u yakalanmıştı.

Gözaltına alınan bazı kişilerin iş adamı olduğu öğrenilmişti.

FETÖ'ye ABD'de şok! Pensilvanya'daki hamisi Howard A. Beers seçimlerde koltuğunu kaybetti FETÖ'YE ABD'DE ŞOK! PENSİLVANYA'DAKİ "HAMİSİ" HOWARD A. BEERS SEÇİMLERDE KOLTUĞUNU KAYBETTİ
SON DAKİKA: FETÖ'nün Sivas il ablası Ankara'da yakalandı! SON DAKİKA: FETÖ'NÜN SİVAS "İL ABLASI" ANKARA'DA YAKALANDI!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son fotoğrafları ortaya çıktı! FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!
FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı FETÖ FİRARİSİ ESKİ POLİS MEMURU İSTANBUL'DA YAKALANDI
FETÖ mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki FETÖ MAĞDURLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN