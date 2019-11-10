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İstanbul Havalimanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SAAT 09.05'İ GÖSTERİRKEN

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'ün, aramızdan ayrılışının 81'inci dolayısıyla 'nda anma töreni düzenlendi.

'a özel olarak 'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve 'ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı.

Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği bölgede toplandı.



Yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

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