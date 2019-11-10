Atatürk, TBMM'de törenle anıldı
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
Türkiye, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında gerçekleştirilen törene TBMM İdare Amirleri AK Partili Orhan Yeğin, MHP'li Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri ve Meclis bürokratları ile çalışanları katıldı.
TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ardından saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
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