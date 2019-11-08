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08.11.2019

FETÖ mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki

FETÖ'den yargılanıp tahliye edilen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a salı günkü grup toplantısında "gazeteci arkadaşlar" diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler giderek büyüyor. Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında yargılananlar sosyal medya üzerinden bu sözlere tepki gösterdi. 'Amirallere suikast' iddiasıyla yargılanan ve intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar ise A Haber'e konuştu. Tatar, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ davasında yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ile ilgili "gazeteci arkadaşlar" dedi, ortalık karıştırdı. Hem parti içinden hem de FETÖ mağdurlarından tepki sesleri yükseldi.

Ilıcak ve Altan kardeşlere "arkadaşlar" diye hitap eden Kılıçdaroğlu'nu kumpas davalarında haksız yere hapis yatmış isimler de hedef aldı.

Onlardan biri de Poyrazköy davasında yargılanıp hapse atılan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen. Türkşen: "Nazlı Ilıcak bile isteye her defasında yalan yanlış şeyler yazdı." diyerek tepki gösterdi.

'FETÖ' CHP'Yİ İKİYE BÖLDÜ

CHP'de de çoğu isim Kılıçdaroğlu'yla aynı düşünmüyor. Yani parti tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda!
Dursun Çiçek, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi genel başkanı. "Kılıçdaroğlu 'burada' diye bağırttığı IIıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" diye paylaşım yaptı.

Ergenekon davasında hapis cezası alan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tahliyeleri, kumpas davaları sırasında hapisteyken vefat eden isimler üzerinden eleştirdi.

Kumpas davasında tutuklanan, ardından da yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar da Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki gösteren isimler arasında...

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