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SON DAKİKA: FETÖ'nün Sivas "il ablası" Ankara'da yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
FETÖ'NÜN İL ABLASI ANKARA'DA YAKALANDI

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda örgütün "il ablası" olduğu iddia edilen zanlı, Ankara'da saklandığı evde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan 'nün sözde "il ablası" K.S'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı.

Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Etimesgut ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S, SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alınarak tutuklandı.

İşte FETÖ gerçeği! 1965'te sözde Ermeni soykırımını tanımış! İşte o mektup... İŞTE FETÖ GERÇEĞİ! 1965'TE "SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI" TANIMIŞ! İŞTE O MEKTUP...
Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu ADANA MERKEZLİ 10 İLDE 17 ŞÜPHELİYE YÖNELİK FETÖ/PDY OPERASYONU

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