FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski polis memuru, İstanbul'da gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sivas'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce görevinden ihraç edilen polis memuru T.Ö'nün İstanbul'da olduğunu tespit etti.
Şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
Sivas'a getirilen T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- NATO gemileri Boğaz'dan geçti
- MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' videosu
- Önemli ziyaret! Gözler Diyarbakır'da...
- İnsanlık ayıbı! Bakanlık harekete geçti
- Hükümetten açıklama: Bir değil iki dünya rekoru kıracağız
- PKK'nın kurduğu çarpık ilişki ortaya çıktı!
- FETÖ'ye ABD'de şok! Koltuğunu kaybetti
- FETÖ'den "şefkat tokadı" tehdidi
- Dehşet saçan şoförden kan donduran sözler!
- Bakan Albayrak'a Samsun'da sevgi seli
Daha Fazla Gör
- FETÖ'ye ABD'de şok! Pensilvanya'daki "hamisi" Howard A. Beers seçimlerde koltuğunu kaybetti
- NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Hindistan'dan dev S-400 alımı
- Suudiler'den 'Twitter' skandalı!
- Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Trump'tan rest
- Erdoğan'ın çağrısıyla üretilen 'sniper'a 3 ülkeden teklif!
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı