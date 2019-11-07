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FETÖ firarisi eski polis memuru İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
FETÖ FİRARİSİ ESKİ POLİS MEMURU İSTANBUL'DA YAKALANDI

/ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari memuru, 'da gözaltına alındı. kullanıcısı olduğu da belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele () Şubesi ekipleri, Sivas'ta yürütülen / soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce görevinden ihraç edilen polis memuru T.Ö'nün 'da olduğunu tespit etti.

Şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Sivas'a getirilen T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

kullanıcısı olduğu da belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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