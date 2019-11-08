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Son dakika: PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
SON DAKİKA: PKK'YA YÖNELİK 'KIRAN-5' OPERASYONU BAŞLADI!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü 'ya yönelik , Bingöl ve Muş'ta 179 tim ve 2 bin 625 asker ile katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, , Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

PKK'ya yönelik Kıran-5 (Diyarbakır Bingöl ve Muş) operasyonu başladı |Video PKK'YA YÖNELİK KIRAN-5 (DİYARBAKIR BİNGÖL VE MUŞ) OPERASYONU BAŞLADI |VİDEO

179 TİM VE 2 BİN 625 ASKER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel, 179 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.












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