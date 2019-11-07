Diyarbakır'da kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.







Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.





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