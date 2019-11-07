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Diyarbakır'da kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
DİYARBAKIR'DA KIRMIZI LİSTEDEKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'ya düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'ya düzenlenen operasyonda kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Son dakika: Kırmızı listedeki PKK’lı Hejar Çelik ve İshak Özçaktu öldürüldü SON DAKİKA: KIRMIZI LİSTEDEKİ PKK’LI HEJAR ÇELİK VE İSHAK ÖZÇAKTU ÖLDÜRÜLDÜ


Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.



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