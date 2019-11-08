'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
Kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa polisi tarafından yakalandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçe Y., Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
AYDIN POLİSİNE TESLİM EDİLDİ
Hakkında' Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Safiye, Aydın polisine teslim edildi.
30 MİLYON LİRA DOLANDIRDI
Safiye'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı bildirilmişti. Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.
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