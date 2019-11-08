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'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
'BİTCOİN SAFİYE' BURSA'DA YAKALANDI

Kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan '' polisi tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan '' lakaplı Safiye Gökçe Y., 'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bitcoin Safiye'nin şarkılar eşliğinde eğlenirken görüntüleri çıktı! BİTCOİN SAFİYE'NİN ŞARKILAR EŞLİĞİNDE EĞLENİRKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI!

AYDIN POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Hakkında' Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Safiye, Aydın polisine teslim edildi.

30 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Safiye'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı bildirilmişti. Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.

Türkiye böylesini ilk kez gördü! Dolandırıcı ‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranıyor TÜRKİYE BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜ! DOLANDIRICI ‘BİTCOİN SAFİYE’ HER YERDE ARANIYOR

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